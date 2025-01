Manuel Neuer über Harry Kane

ran: Manuel Neuer, Sie sind auch schon öfter in Mönchengladbach als Verlierer vom Platz gegangen, auch im ersten Spiel nach der Winterpause. Wie wichtig war der Sieg heute?

Manuel Neuer: Es war auf jeden Fall sehr wichtig gewesen für uns. Gerade auch, nachdem wir gesehen haben, wie die Gegner vorher gespielt haben. Gerade nach dem Spiel von Dortmund gegen Leverkusen ist da natürlich auch schon immer eine Menge Druck auf dem Kessel. Aber wichtig ist, dass wir uns natürlich auf uns und unsere Leistungen konzentrieren. Das haben wir heute gemacht und ich glaube, dass wir verdient gewonnen haben. Auch wenn wir ein bisschen warten mussten auf das erste Tor.

ran: Die Mannschaft war hoch überlegen, hat aber sehr wenig aus den guten Chancen gemacht. Am Ende musste es Harry Kane richten. Würden Sie da auch Kritik üben oder reicht es dann, wenn man einen hat, der immer trifft?

Neuer: Na ja, also grundsätzlich brauchen wir Harry, das wissen wir. Er ist nicht nur vom Punkt ein genialer Stürmer, sondern auch in der Box. Er macht viele Wege frei und die Torchancen, die wir uns erarbeiten, sind oft sein Verdienst, auch wenn er vermeintlich nicht involviert ist. Und ich glaube, dass es heute auch zum Spiel so ein bisschen passt, dass es ein Elfmeter sein musste. Da hat Harry er eine super Serie hingelegt (26 Elfmetertore in Folge, Anmerkung der Redaktion) und ist einfach eine Waffe für uns.