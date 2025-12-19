- Anzeige -

Gregor Kobel Schwieriges Spiel für den Schweizer Schlussmann, der immer wieder angelaufen wird, aber relativ wenige Bälle aufs Tor bekommt. Rettet dann aber in der 40. Minute gegen den freien Reitz den Vorsprung in die Pause. Hat in der zweiten Hälfte etwas weniger zu tun, pariert dann aber glänzend bei Mohyas Riesenchance zum Ausgleich (80.). ran-Note: 2

Niklas Süle Der Ex-Nationalspieler rückt für den ehemaligen Gladbacher Rami Bensebaini in die Startelf und rechtfertigt seinen Einsatz schon nach zehn Minuten mit der Flanke auf Brandt vor dem 1:0. Es ist seine erste Torvorlage seit März 2023. Einige kleinere Unaufmerksamkeiten defensiv, aber auch viele gelungene Aktionen. Verhindert per Grätsche den Ausgleich durch Neuhaus (37.). Insgesamt ein guter Auftritt, ist zudem mit einem Ballgewinn auch am 2:0 beteiligt. ran-Note: 2

Emre Can Der Kapitän agiert wieder als Mittelmann in der Dreierkette und wird zum BVB-Schmerzensmann. Muss nach wenigen Minuten wegen eines Sturzes auf den Ellbogen behandelt werden, beißt aber auf die Zähne. Liegt auch kurz nach der Pause schmerzverzerrt am Boden, nachdem er gerade noch vor Neuhaus das 1:1 verhindert und dieser in ihn reinrauscht. Hat als Anspielstation beim Spielaufbau nach Schlotterbeck den zweitmeisten Ballbesitz. ran-Note: 2

Nico Schlotterbeck Der Nationalspieler sticht erneut durch sein konsequentes und sehr erfolgreiches Zweikampfverhalten sowie seine Passicherheit heraus. Hat den meisten Ballbesitz der Schwarz-Gelben und hat mit einer Spielverlagerung auf Groß maßgeblichen Anteil an der Führung. Leitet per Grätsche gege Reyna selbst seine gute Chance ein, der Schuss wird aber noch geblockt (39.). Räumt nach der Pause hinten ab und marschiert immer wieder nach vorne. Starke Vorstellung. ran-Note: 1

Julian Ryerson Der Rechtsverteidiger kann kaum Akzente nach vorne setzen und hat hinten immer wieder Probleme. In der zweiten Hälfte etwas stabiler, nach 82 Minuten ausgewechselt. ran-Note: 3

Pascal Groß Auch der Routinier kommt neu in die Mannschaft. Großes Laufpensum, weicht auch immer wieder auf die Flügel aus. Ist von dort auch mit seinem Pass auf Süle am 1:0 beteiligt. Ballsicher und mit vielen klugen Pässen. Macht nach 71 Minuten Platz für Sabitzer. ran-Note: 3

Felix Nmecha Der Nationalspieler ist viel unterwegs, um die Lücken in der Rückwärtsbewegung zu schließen. Gelingt ihm allerdings nicht immer. Steigert sich im Laufe der Begegnung, passsicher und zweikampfstark. Umjubelte Rettungsgrätsche gegen Ranos kurz vor Schluss. ran-Note: 2

Internationale Transfergerüchte: Robert Lewandowski in die MLS? Ex-Schweinsteiger-Klub hat Discovery Rights 1 / 18 © 2025 Getty Images Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Im Sommer 2026 endet Robert Lewandowskis Vertrag in Barcelona. Nun bringt sich laut "BBC" mit Chicago Fire ein konkreter Interessent in Stellung. Der Ex-Verein von Bastian Schweinsteiger soll dem Bericht nach die sogenannten Discovery Rights an Lewandowski besitzen, also exklusive Verhandlungsrechte. Erste Gespräche zwischen dem Barca-Star und der MLS-Franchise sollen bereits stattgefunden haben. Lewandowski zu holen, wird als durchaus strategischer Schachzug eingeschätzt, in Chicago gibt es die größte polnische Community in den USA. © Getty Images Sergio Ramos (CF Monterrey)

Mit 39 Jahren denkt Sergio Ramos wohl noch nicht daran, seine Karriere zu beenden. Vielmehr soll sich der langjährige Kapitän von Real Madrid, aktuell noch bis Ende 2025 bei Monterrey CF in Mexiko unter Vertrag, schon wieder in Europa umsehen. Laut "Tuttosport" traten seine Berater aktiv an die AC Mailand heran, die Italiener wollen sich wohl im Januar tatsächlich in der Abwehr verstärken. © Getty Images Niclas Füllkrug (West Ham United)

Stürmer Niclas Füllkrug hat laut "Sky" bei West Ham keine Zukunft mehr. Dem Bericht nach wollen die Londoner den 32-Jährigen im Januar 2026 abgeben. Da aktuell keine Interessenten vorhanden sein sollen, sind die "Hammers" wohl bereit, auch eine Leihe mit Kaupflicht zu akzeptieren. Füllkrug hat beim Premier-League-Klub noch Vertrag bis 2028. Auch der Routinier soll mit Blick auf die WM 2026 wechselwillig sein, er gab zuletzt nach Muskelbündelriss erst sein Comeback.

Niclas Füllkrug vor Transfer: Rückkehr nach Deutschland rückt wohl näher © News Images Pep Guardiola (Manchester City)

Seit 2016 ist Guardiola Trainer von Manchester City, gewann sechs Meisterschaften, zwei mal den FA Cup und die Champions League. Laut der britischen „Times“ denkt der Erfolgstrainer ernsthaft darüber nach, seine Zeit bei City vorzeitig zu beenden – möglicherweise schon nach dieser Premier-League-Saison. Zwar läuft sein Vertrag noch bis 2027, doch seine Tendenz soll dahingehen, bereits 2026 auszusteigen. © 2025 Getty Images Mason Greenwood (Olympique Marseille)

Wie die Zeitung "Sun" berichtet, soll der FC Barcelona den Engländer Mason Greenwood als potenziellen Neuzugang ins Auge gefasst haben. Demnach könnte der 24-Jährige als Nachfolger von Robert Lewandowski zu den Katalanen wechseln. Ein möglicher Transfer würde aber wohl nicht geräuschlos verlaufen, denn Greenwood gilt als Skandalprofi. In der Vergangenheit wurde er wegen ... © 2025 Getty Images Mason Greenwood (Olympique Marseille)

... des Verdachts der Vergewaltigung und Körperverletzung an seiner Freundin festgenommen. Später wurde die Anklage gegen den Fußballstar fallengelassen. Dennoch hatte er bei Ex-Klub Manchester United keine Zukunft, sorgt derzeit allerdings bei Olympique Marseille sportlich für Furore. In 48 Pflichtspielen für die Franzosen erzielte Greenwood 30 Treffer und bereitete zudem zehn Tore vor. Sein Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2029. © News Images Antoine Semenyo (AFC Bournemouth)

Liverpool steckt aktuell in einer Ergebnis-Krise. Auch das Formtief von Mohamed Salah macht den Reds zu schaffen. Dazu wird der Ägypter Anfang 2026 beim Afrika-Cup antreten und dem amtierenden Meister damit fehlen. Laut dem britischen Magazin "iPaper" sollen sie aber als Nachfolger bereits Antoine Semenyo ausgemacht haben, der das Turnier mit Ghana knapp verpasst hat. Die Ablöse bei einem Winter-Transfer soll bei rund 86 Millionen Euro liegen. © 2025 Getty Images Joshua Zirkzee (Manchester United)

Ex-Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee hadert offenbar mit seiner Reservistenrolle unter United-Trainer Ruben Amorim. Laut "Daily Mail" wolle der Niederländer den Verein daher schnellstmöglich verlassen - auch, um seine WM-Chance zu wahren. Der 24-Jährige kam in der laufenden Premier-League-Saison nur zu drei Kurzeinsätzen. In drei Spielen saß er über die volle Spielzeit auf der Bank. Neben mehreren italienischen Klubs soll auch West Ham United interessiert sein. © IMAGO/SID/Mutsu Kawamori Julian Alvarez (Atletico Madrid)

Der FC Barcelona hat laut der "Bild" einen Nachfolger für Robert Lewandowski ausgemacht. Die "Katalanen" würden gerne Julian Alvarez von Ligakonkurrent Atletico Madrid verpflichten. Die Funktionäre des Klubs sollen schon vor seinem Doppelpack im Derby gegen Real ein Auge auf den Argentinier geworfen haben. Sein Vertrag bei Atletico läuft bis 2030, und die in Spanien übliche Kaufoption liegt bei 500 Millionen Euro. © Fotobaires Julian Alvarez (Atletico Madrid)

Laut dem Berater des 25-Jährigen bewundere er die spanischen Klubs "und weil er seit seiner Kindheit Fan von Leo Messi ist, glaube ich nicht, dass es viele Argentinier gibt, die nichts für den Barca empfinden.“ Atletico sieht seinen Stürmer allerdings als Aushängeschild des Klubs und hat aufgrund der Vertragssituation die Hoheit in den Verhandlungen. © 2025 Gualter Fatia Karim Benzema (Al-Ittihad)

Laut "Goal France" plant Jose Mourinho, Top-Stürmer Karim Benzema nach Lissabon zu holen. Der Franzose steht derzeit noch bis 2026 bei Al-Ittihad unter Vertrag. Mourinho und Benzema kennen sich aus gemeinsamen Real-Madrid-Zeiten. Ein Transfer dürfte schwierig werden: Al-Ittihad will mindestens fünf bis sieben Millionen Euro Ablöse. Optionen könnten eine Winter-Leihe oder ein ablösefreier Wechsel 2026 sein. © sportphoto24 Dusan Vlahovic (Juventus Turin)

Manchester United, Atletico Madrid und Barcelona haben laut "Gazzetta dello Sport" Juventus-Stürmer Dusan Vlahovic im Blick. Barca sucht dringend einen Nachfolger für den 37-jährigen Robert Lewandowski, dessen Vertrag 2026 endet. Vlahovic traf zuletzt viermal in vier Spielen. United plant trotz des 85-Millionen-Transfers von Benjamin Sesko weitere Offensivverstärkungen, während Atletico mögliche Abgänge von Alvarez oder Sorloth absichert. © 2025 Getty Images Gabriel Jesus (FC Arsenal)

Laut "Football Insider" ist Arsenal-Trainer Mikel Arteta bereit, Stürmer Gabriel Jesus im Januar abzugeben. Der brasilianische Nationalspieler fällt nach einem Kreuzbandriss voraussichtlich bis Dezember aus, wodurch ein Wechsel im Sommer scheiterte. Nach der Verpflichtung von Viktor Gyökeres für 63,5 Millionen Euro sind die Gunners nun jedoch offen für Angebote, sollten diese im neuen Jahr eintreffen. © News Images Casemiro (Manchester United)

Laut "Mundo Deportivo" steht Manchester-United-Mittelfeldspieler Casemiro im Fokus von Cristiano Ronaldos Klub Al Nassr. Der 33-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis kommenden Sommer. United möchte durch einen Verkauf Mittel für neue Transfers freimachen, strebt dabei aber nur an, etwa die Hälfte der 70 Millionen Euro zurückzuerhalten, die man 2022 für ihn an Real Madrid überwiesen hatte. © Pro Sports Images Bernardo Silva (Manchester City)

Die Ära von Mittelfeldspieler Bernardo Silva bei Manchester City geht offenbar bald zu Ende, wenn im kommenden Sommer sein Vertrag endet. Wie die italienische Zeitung "Tuttosport" berichtet, hat Juventus Turin wohl bereits Kontakt mit dem Portugiesen aufgenommen, um über einen ablösefreien Wechsel im Juli 2026 zu verhandeln. Der 31-Jährige kam 2017 für 50 Millionen Euro von der AS Monaco zu den "Citizens". © Offside Sports Photography Erling Haaland (Manchester City)

Barcelonas Präsident Joan Laporta hat sich als großer Haaland-Fan geoutet. Laut "Daily Mail" und "El Nacional" sei er überzeugt, dass der Norweger künftig im Trikot der Katalanen auflaufen wird - womöglich schon in der kommenden Saison. Die finanzielle Situation solle bis dahin geregelt sein. Robert Lewandowskis Vertrag läuft nur noch ein Jahr - und Ersatzmann Ferran Torres überzeugt zwar mit guten Leistungen, ist jedoch kein gelernter Neuner. © 2025 Getty Images Paris Brunner (AS Monaco)

Der Vertrag von Robert Lewandowski läuft am Ende der Saison aus, und der FC Barcelona muss sich nun nach möglichen Nachfolgern umsehen. Als potenzieller Kandidat gilt Medienberichten zufolge der U17-Welt- und -Europameister Paris Brunner. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte Brunner gegen Ende der Vorsaison bei seiner Leihstation Cercle Brügge immer häufiger überzeugen. Mittlerweile ist er zur Leihe beim AS Monaco. © Getty Images Vitinha (Paris Saint-Germain)

Real Madrid könnte laut "Marca" im Sommer 2026 einen Vorstoß bei PSG-Star Vitinha unternehmen. Demnach habe der Portugiese für diesen Zeitpunkt mit den Franzosen eine Absprache, für 90 Millionen Euro wechseln zu dürfen. Bei PSG steht Vitinha, der maßgeblich zum Champions-League-Sieg zuletzt beitrug, noch bis 2029 unter Vertrag.

Daniel Svensson Auch der Schwede kehrt in die erste Elf zurück und hat die linke Abwehrseite weitgehend im Griff. Leitet aber kurz nach der Pause mit einer zu kurzen Abwehr die Chance für Neuhaus ein. Verunglückte Linksflanke, die fast im Tor landet (66.). ran-Note: 3

Karim Adeyemi Der Nationalspieler ist gewohnt viel unterwegs, ihm fehlt aber weiter die Durchschlagskraft. Muss nach 29 Minuten das 2:0 machen, scheitert jedoch aus wenigen Metern an Nicolas. Defensiv mit den bekannten Schwächen, leitet mit einem unnötigen Dribbling in der eigenen Hälfte Neuhaus' Großchance ein. Bleibt auch offensiv häufig hängen. Hat noch eine gute Möglichkeit, als er gegen Diks nachsetzt und der Pressschlag gerade noch von Nicolas zur Ecke geklärt werden kann (58.). Geht kurz danach vom Platz und ist stinksauer. ran-Note: 4

Julian Brandt Der Linksaußen kehrt nach überstandenen Sprunggelenksproblemen in die Anfangsformation zurück und trifft wie schon bei seinem letzten Einsatz gegen Hoffenheim per technisch schöner Direktabnahme nach Süles Flanke. Das 1:0 ist sein viertes Saisontor in der Bundesliga. In der Folge nicht mehr ganz so auffällig und nach 71 Minute ausgewechselt. Dennoch der Matchwinner für die Borussen. ran-Note: 2

Bundesliga-Transfergerüchte: FC Bayern und Dortmund wohl an Leicester-Juwel Jeremy Monga interessiert 1 / 21 © 2025 Getty Images Jeremy Monga (Leicester City)

Beim englischen Zweitligisten sorgt der erst 16-jährige Jeremy Monga für Aufsehen. Entsprechend sind schon einige Topklubs auf den Teenager aufmerksam geworden. Laut "Teamtalk" gehören auch der FC Bayern und Borussia Dortmund zu den Interessenten an Monga. Demnach sollen auch beide Klubs schon Gespräche mit dem Offensivspieler geführt haben, ... © 2025 Getty Images Jeremy Monga (Leicester City)

... der aufgrund der Statuten aber erst im Jahr 2027 nach Deutschland wechseln dürfte. Die Konkurrenz im Werben um den Engländer ist aber wohl riesig. Juventus Turin, Real Madrid und PSG haben wohl ebenfalls schon Kontakt zu Monga aufgenommen, auch die englischen Topklubs Liverpool und Tottenham seien hinter dem Toptalent her, heißt es. © 2025 Getty Images Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Landet ein BVB-Stammspieler beim FC Barcelona? Wie "Sky" berichtet, hat Barca offenbar ein Auge auf Julian Ryerson geworfen. Der Norweger soll demnach ein günstiger Ersatz für Jules Kounde sein, der in Katalonien vor dem Abgang steht. Erste Gespräche sollen demnach bereits stattgefunden haben. Ob der BVB einem Abgang jedoch zustimmen würde, ist offen. © 2025 Getty Images Gonzalo Garcia (Real Madrid)

Für den Januar 2026 sucht Stuttgart einen Stürmer. Laut "Sky" soll Reals Gonzalo Garcia der Wunschkandidat sein. Der 21-jährige Spanier sorgte bei der FIFA Klub-WM im Sommer 2025 mit vier Toren für Furore. Im Star-Ensemble von Real hat er aber nun einen schweren Stand. Dennoch sei dem Bericht nach ein fixer Transfer nach Stuttgart schwer umzusetzen. Die Madrilenen wollen das Talent ohnehin wohl nur verleihen, Garcia hat einen langfristigen Vertrag bis 2030. Außerdem berichtet die "FAZ", dass auch die Eintracht Garcia im Visier habe. © News Images William Osula (Newcastle United)

Bereits im Sommer hatte die Eintracht das dänische Sturmjuwel William Osula auf dem Zettel, im Winter könnte der Transfer nun über die Bühne gehen: Wie "Sky Sport" berichtet, besteht eine mündliche Einigung mit dem 22 Jahre altenTeamkollegen von Nick Woltemade. Frankfurt möchte auf ein ähnliches Modell wie zuvor bei Hugo Ekitike setzen: Eine Leihe bis Saisonende für rund drei Millionen Euro mit Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro. Nun liegt es an Newcastle, dem Angebot zuzustimmen. © 2025 Getty Images Raphael Guerreiro (FC Bayern München)

Der von Jose Mourinho trainierte Klub Benfica Lissabon erwägt laut "A Bola" wohl die Verpflichtung von Bayern-Profi Raphael Guerreiro. Demnach denken die Portugiesen wohl darüber nach, den Europameister von 2016 im Januar nach Lissabon zu lotsen. Guerreiros Vertrag läuft im Sommer 2026 aus, allerdings soll Bayern-Coach Vincent Kompany den flexibel einsetzbaren Profi wohl sehr schätzen, obwohl er kein Stammspieler in München ist. Dies macht einen Abgang vor dem Saisonende daher unwahrscheinlicher. © 2025 Getty Images Jonas Wind (VfL Wolfsburg)

Leverkusen wird mit einer möglichen Verpflichtung von Jonas Wind in Verbindung gebracht, um die Optionen in der Offensive zu erweitern. Laut Gianluca Di Marzio könnte der 26-jährige Däne im Januar von Wolfsburg zur Werkself wechseln, somit der VfL ein halbes Jahr vor Vertragsende noch Ablöse kassieren. Wind und Bayers Coach Kasper Hjulmand kennen sich von der dänischen Nationalmannschaft bereits bestens. Bei bislang 119 Pflichtspiel-Einsätzen für die "Wölfe" erzielte Wind 34 Treffer. © 2025 Getty Images Konstantinos Koulierakis (VfL Wolfsburg)

Liverpool bereitet sich wohl auf einen Abgang von Ibrahima Konate im Sommer 2026 vor. Dann läuft der Kontrakt des Ex-Leipzigers aus. Laut "Caught Offside" könnte der Nachfolger wieder aus der Bundesliga kommen. Demnach soll Wolfsburgs Innenverteidiger-Talent Konstantinos Koulierakis seit Monaten beobachtet werden. LFC-Coach Arne Slot soll vom jungen Griechen überzeugt sein., doch auch Tottenham dürfte Koulierakis längst ins Auge gefasst haben, obwohl er beim VfL noch Vertrag bis 2029 hat. © 2025 Getty Images Giovane (Hellas Verona)

Holt der BVB schon im Winter einen neuen Stürmer? Angesichts der aktuellen Torflaute von Serhou Guirassy und des noch nicht überzeugenden Backups Fabio Silva soll Borussia Dortmund laut "ESPN" Sturmjuwel Giovane von Hellas Verona ins Visier genommen haben. BVB-Scouts sollen Anfang November im Stadion gewesen sein, als der 21-jährige Brasilianer gegen Inter Mailand sein erstes Tor in der Serie A erzielt hatte. © SOPA Images Giovane (Hellas Verona)

Der Mittelstürmer kam erst im Sommer von Corinthians Sao Paulo nach Verona. Für seinen neuen Klub gelangen ihm in zwölf Pflichtspielen neben dem Tor auch drei Vorlagen. Auch die beiden Mailänder Vereine sollen bereits Interesse am technisch starken und schnellen Angreifer haben. Allerdings soll Verona eine Ablöse von 30 Millionen Euro fordern. © 2025 Getty Images Endrick (Real Madrid)

Bei Real Madrid ist Juwel Endrick unter Coach Xabi Alonso außen vor und hat kaum Chancen auf regelmäßige Einsätze. Mit Blick auf die WM 2026 braucht der Brasilianer aber Spielpraxis, um es in den Kader der Selecao für die Endrunde zu schaffen. Daher soll nun wohl eine Leihe im Raum stehen. Laut "Foot Mercato" könnte der 19 Jahre alte Stürmer möglicherweise in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen landen. Demnach soll die "Werkself" zu den Interessenten zählen. Allerdings ... © 2025 Getty Images Endrick (Real Madrid)

... dürfte der Kreis der interessierten Klubs riesig sein. Vereine aus Endricks Heimat Brasilien, den USA, Mexiko, Russland und dem Nahen Osten sollen sich um das Toptalent bemühen. Wie Fabrizio Romano berichtet, gilt jedoch Olympique Lyon als Favorit im Werben um Endrick. Im Gespräch sei demnach eine Leihe ohne Kaufoption, Lyon müsse dem Bericht nach 4,5 Millionen Euro Gebühr bzw. Gehalt bezahlten. © PHOTOxPHOTO Juan Cruz Meza (River Plate)

Borussia Dortmund beschäftigt sich laut "Sky" mit dem 17-jährigen Argentinier Juan Cruz Meza. Dieser steht bei River Plate unter Vertrag, absolvierte für die erste Mannschaft aber noch kein Spiel. Bei den Spielen der zweiten Mannschaft wurde der Offensivmann schon mehrfach von BVB-Scouts gesichtet. Doch die Dortmunder sind nicht alleine. Am Argentinier sind mehrere Top-Klubs aus Europa interessiert. Der Vertrag des 17-Jährigen bei River Plate läuft bis Ende 2026. © 2025 Getty Images Kaua Prates (EC Cruzeiro)

Der 17-jährige Defensivmann Kaua Prates ist laut "Sky" ein weiterer BVB-Kandidat aus Südamerika. Auch der junge Brasilianer wurde vor Ort mehrmals von Scouts der Dortmunder beobachtet. Der Linksverteidiger ist seit dieser Saison ein wichtiger Teil des Erstligisten Cruzeiro. Der BVB hat angeblich bereits konkrete Gespräche mit Cruzeiro geführt, von einem Deal ist man aber noch entfernt. Der 17-Jährige besitzt eine Ausstiegsklausel von über 30 Millionen Euro. Neben den Borussen gibt es aber wohl noch weitere Interessenten aus Europa. © Pro Shots Ayodele Thomas (PSV Eindhoven)

Laut "Sky" beschäftigt sich Eintracht Frankfurt mit PSV-Talent Ayodele Thomas. Der 18-jährige Rechtsaußen soll demnach bereits in Kontakt mit den Verantwortlichen der SGE stehen. Thomas' Vertrag endet im kommenden Sommer, er wäre also ablösefrei. Eine Verlängerung in Eindhoven steht aktuell wohl nicht zur Debatte. © Brauer-Fotoagentur Said El Mala (1. FC Köln)

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund sollen schon länger an Said El Mala Interesse zeigen. Offenbar hat der Offensivspieler des 1. FC Köln auch internationale Spitzenklubs auf den Plan gerufen. Wie die "Bild" berichtet, sollen Inter Mailand und Paris Saint-Germain El Mala beobachten. Für den 19-Jährigen würde ein Wechsel im Winter unwahrscheinlich sein, realistischer sei der kommende Sommer. © 2025 Getty Images Fisnik Asllani (1899 Hoffenheim)

Die rasante Entwicklung von Hoffenheims Fisnik Asllani hat laut "Sky" wohl den FC Barcelona auf den Plan gerufen. Demnach sollen die Katalanen den 23-Jährigen, der in der vergangenen Saison noch für die SV Elversberg in der 2. Bundesliga spielte, als möglichen Neuzugang für den Sommer 2026 im Blick haben. Dann könnten Interessenten von einer angeblichen Ausstiegsklausel im Kontrakt des Deutsch-Kosovaren profitieren. Zuletzt benannte Asllani Barca in der "Sportbild" bereits als seinen Traumklub. © IMAGO/Sven Simon Noah Atubolu (SC Freiburg)

Keeper Noah Atubolu steht bis 2027 beim SC Freiburg unter Vertrag. Nun berichtet "Sky", dass Inter Mailand an dem 23-Jährigen Interesse zeigt und über eine Verpflichtung im kommenden Sommer nachdenkt. Dementsprechende Gespräche sind wohl bereits geplant. Atubolu wurde jüngst von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft nachnominiert. © 2025 Getty Images Jurrien Timber (FC Arsenal)

Die Bayern mischen laut "CaughtOffside" wohl im Poker um Arsenal-Star Jurrien Timber mit. Dem Bericht nach sollen die Münchner schon Kontakt zum 24 Jahre alten Rechtsverteidiger aufgenommen haben. Allerdings dürfte sich auch Arsenal um einen Verbleib des Niederländers bemühen und an einer Vertragsverlängerung über den Sommer 2028 hinaus arbeiten. Im Sommer 2023 zahlten die "Gunners" kolportierte 40 Millionen Euro Ablöse für Timber an dessen Ex-Klub Ajax Amsterdam. © Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

Der BVB soll wohl mal wieder die Fühler nach einem internationalen Toptalent ausgestreckt haben. Laut dem Portal "TBR Football" dürfte die Borussia am erst 16-jährigen Mexikaner Gilberto Mora interessiert sein. Das Teenie-Juwel spielt in seiner Heimat für den Club Tijuana bereits regelmäßig in der ersten Liga des Landes, hat beim Gold Cup bereits drei A-Länderspiele bestritten und ist nun bei der U20-WM im Einsatz. Sollte der ... © 2025 Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

... Bundesligist den Zuschlag erhalten, dürfte Mora allerdings erst mit Erreichen der Volljährigkeit tatsächlich nach Dortmund wechseln. Allerdings ist die Konkurrenz dem Bericht nach wohl enorm, auch die Bayern sowie Chelsea und auch Inter Miami werden als weitere Interessenten für den offensiven Mittelfeldspieler genannt.

Serhou Guirassy Der Mittelstürmer zeigt vollen Einsatz und reibt sich als einzige Spitze auf. Vorlage auf Adeyemi vor dessen Riesenchance, im Abschluss hingegen weiterhin glücklos. Sein Abstauber zum vermeintlichen 2:0 zählt wegen Abseits nicht (55.), sein 18-Meter-Schuss rauscht knapp rechts vorbei (67.). Wartet seit dem 9. Spieltag Ende Oktober auf einen Treffer in der Liga. Kovac nimmt ihn nach 82 Minuten vom Feld. ran-Note: 4

Maximilian Beier (ab 60.) Der Ex-Hoffenheimer kommt nach einer Stunde für Adeyemi. Hat schon zwei Minuten später eine gute Gelegenheit, sein Schuss aus 15 Metern wird aber gerade noch von Netz geblockt. Fordert vergeblich nachElvedis hartem Einsteigen einen Elfmeter (73.). Viel unterwegs und immer anspielbar, vergibt nach einem Konter in der 89. Minute die Entscheidung, als er völlig frei an Nicolas scheitert. Macht aber in der Nachspielzeit doch noch seinen Treffer zum 2:0-Endstand. ran-Note: 2

Marcel Sabitzer (ab 71.) Der Österreicher ist nach seiner Muskelverletzung wieder fit und ersetzt Groß nach 71 Minuten. Verliert kurz darauf gegen Netz den Ball, nach dessen Pass Mohya aber an Kobel scheitert. Danach aufmerksamer. ran-Note: 3

Carney Chukwuemeka (ab 71.) Der Engländer, der ebenfalls in der 71. Minute für Brandt in die Partie kommt, leitet Beiers vermeintliche Elfmeterszene ein. Verliert aber wenig später am eigenen Strafraum einen Ball unnötig und sorgt so für Gefahr fürs eigene Team. Kann den vielen Raum in der Schlussphase nicht für sich nutzen. ran-Note: 4

Yan Couto (ab 82.) Der Rechtsverteidiger kommt in der Schlussphase für Ryerson und leitet unmittelbar danach eine Chance für Silva ein und ist auch am 2:0 beteiligt. Lässt hinten nichts mehr anbrennen. ran-Note: Ohne Bewertung