BVB vs. FC Bayern: Kein Rot für Schlotterbeck nach Foul an Stanisic - Kovac mit irritierender Aussage

  • Aktualisiert: 01.03.2026
  • 12:49 Uhr
BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck entgeht im Spiel gegen Bayern einem Platzverweis. Sein Trainer Niko Kovac hat dazu eine besondere Meinung.

Gewagte Aussage von Niko Kovac. Der Cheftrainer von Borussia Dortmund hat sich nach der 2:3-Niederlage des BVB gegen den FC Bayern zum Foul von Nico Schlotterbeck an Josip Stanisic geäußert und erklärt, ein Platzverweis wäre nicht gerechtfertigt gewesen, schließlich hätte der FCB-Profi den Platz ja nicht verletzt verlassen müssen.

"Josip konnte weiterspielen, von daher denke ich, wäre eine Rote Karte zu hart gewesen. Letzten Endes: Wenn er vom Platz gegangen wäre, dann hätte man darüber nachdenken können, nur wenn keiner vom Platz geht, dann denke ich mir, ist die Gelbe Karte völlig in Ordnung", sagte Kovac nach der Partie.

Schlotterbeck: Referee hätte auch Rot geben können

Bereits nach einer Viertelstunde hatte Schlotterbeck seinen Gegenspieler mit dem Stollen am linken Bein getroffen und mit seinen beiden Beinen das Sprunggelenk des Kroaten eingeklemmt.

Der BVB-Verteidiger kam mit Gelb davon, gab im "Sky"-Interview nach dem Spiel aber zu, dass der Referee auch Rot hätte geben können: "Da hatte ich ein bisschen Glück, ja."

Übrigens: Auch BVB-Sportchef Lars Ricken teilt die Meinung von Kovac nicht. So sagte er im "Sportstudio" des "ZDF": "Es ist hier schon eine brutale Intensität. Da haben wir schon ein bisschen Glück gehabt, dass es nur eine Gelbe Karte ist."

