Der FC Bayern dominiert die Bundesliga nach Belieben, zeigt aber weit mehr Schwächen als noch in der Hinrunde. Doch nicht nur das könnte in der Champions League zur Stolperfalle werden. Ein Kommentar.

Aus Dortmund berichtet Martin Volkmar

Es war ein mitreißendes Fußballspiel, Werbung für die Bundesliga auf größtmöglicher weltweiter Bühne, wie Niko Kovac und Vincent Kompany hinterher betonten.

Für das Spektakel mit fünf Toren und vielen weiteren Highlights mag das stimmen, die Langeweile im Kampf um die Meisterschaft allerdings ist alles andere als Werbung für die Bundesliga.

Schon zehn Spieltage vor Schluss ist dem FC Bayern nach dem 3:2-Prestigeerfolg bei Borussia Dortmund die 35. Meisterschaft bei elf Punkten Vorsprung plus einem herausragenden Torverhältnis nicht mehr zu nehmen.

Während Kompany und Sportdirektor Christoph Freund noch keine Glückwünsche entgegennehmen wollten, sprach der überragende Joshua Kimmich (ran-Note 1) Klartext: "Das werden wir nicht mehr abgeben, das wird so bleiben."

Dabei sind die Münchner seit der Winterpause lange nicht mehr so dominant wie in der Hinserie und bei aggressivem Gegenpressing fehleranfällig, kassieren zudem beinahe regelmäßig (zu) einfache Gegentreffer, so wie auch beim BVB. Nur beim 3:0 bei Abstiegskandidat Bremen blieb die Mannschaft in diesem Jahr ohne Gegentor.