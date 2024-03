Christian Streich hört beim SC Freiburg auf

"Es war mir schon in der Vergangenheit sehr wichtig, dass ich den Zeitpunkt nicht verpasse, zu dem ich glaube, dass es richtig ist, zu gehen." Er habe in der Zeit "hunderte von außergewöhnlichen Erlebnissen" gehabt.

Streich hatte im Januar 2012 das Traineramt bei den Profis übernommen, zuvor war er bereits 17 Jahre lang Jugendtrainer beim Sportclub. Größte Erfolge waren der Einzug ins Pokalfinale 2022 sowie die Achtelfinals in der Europa League 2023 und 2024.

Wie der Verein zu Beginn der Länderspielpause am Montag mitteilte, wird der 58-Jährige seinen auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht mehr verlängern.

Streich hatte in den vergangenen Spielzeiten seinen Kontrakt jeweils im Frühjahr immer um ein Jahr verlängert.

"Dieser Verein ist mein Leben und ich bin außergewöhnlich dankbar für die große Unterstützung und Zuneigung, die ich immer erfahren habe", so der Südbadener.

Theoretisch wäre auch die Rückkehr von Jogi Löw möglich: Der Ex-Bundestrainer spielte acht Jahre beim Sportclub, ist hinter Nils Petersen der zweitbeste Torschütze der SC-Geschichte und wohnt in Freiburg.

Als weiterer Kandidat gilt Thomas Stamm. Gegen den Trainer der U23 spricht allerdings die schwache Saison der zweiten Mannschaft, die nach der guten vergangenen Spielzeit aktuell abgeschlagen Tabellenletzter in der 3. Liga ist.

Die Nachfolge ist noch unklar. Am wahrscheinlichsten ist laut "Bild" eine interne Lösung, dabei soll Ex-Kapitän Julian Schuster, derzeit der Koordinator Talentförderung. laut "Sky" Favorit sein.

Streich: Spieler hofften bis zuletzt

Die Spieler hatten bis zuletzt um eine weitere Zusammenarbeit geworben. "Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir werden seine Entscheidung respektieren und mittragen", hatte SC-Kapitän Christian Günter am Sonntag gesagt:

Darüber hinaus blickte er stets über den Tellerrand. Als gutes Gewissen der Liga prangerte er Missstände und Fehlentwicklungen an - im Sport wie in der Politik und der Gesellschaft.

So forderte er im Januar, "ganz klare Kante" gegen den Rechtsextremismus zu zeigen: "Wer jetzt nicht aufsteht, der hat nichts verstanden. Es ist fünf Minuten vor zwölf. Jeder in diesem Land ist dazu aufgerufen, aufzustehen und im Familienkreis, in der Arbeit oder sonst wo, sich ganz klar zu positionieren."