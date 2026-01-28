- Anzeige -
Neue nachwuchsliga

DFL: U21-Liga ab 2026 beschlossen – Expertengruppe um Jürgen Klopp treibt Reform voran

  • Veröffentlicht: 28.01.2026
  • 11:06 Uhr
  • ran.de

Die DFL hat beschlossen, zur Saison 2026/27 eine neue U21-Liga einzuführen. Ziel ist es, jungen Spielern mehr Einsatzzeiten auf Wettbewerbsniveau im Übergang zu den Profis zu ermöglichen.

Die DFL stellt die Weichen für eine Reform in der Nachwuchsförderung. Nach Informationen von "Sport Bild" ist die Einführung einer U21-Liga beschlossen worden.

Ziel ist es, die Entwicklung junger Spieler im Übergang vom Junioren- zum Profifußball nachhaltig zu verbessern. Die neue Liga soll erstmals in der Saison 2026/27 an den Start gehen.

Vorausgegangen waren mehrere intensive Sitzungen einer neu eingesetzten Expertengruppe rund um Jürgen Klopp, Sami Khedira und Markus Krösche, die sich mit der sportlichen Zukunft des deutschen Profifußballs befasst hat.

Das DFL-Präsidium wird die neue Spielordnung auf der Mitgliederversammlung am 3. März zur Abstimmung stellen. Die 36 Profiklubs entscheiden dort über die formale Verankerung des Wettbewerbs.

Deutscher Fußball hinkt hinterher

Die U21-Liga ist als freiwilliges Angebot konzipiert. Interessierte Klubs können sich bis zum 15. Juni 2026 für die erste Halbserie anmelden, die von August bis Dezember läuft. Für die zweite Halbserie im Zeitraum Januar bis April 2027 gilt eine gesonderte Meldefrist. Beide Saisonhälften werden unabhängig voneinander gewertet.

Im Mittelpunkt steht die gezielte Förderung von Top-Talenten. Durch zusätzliche Pflichtspiele auf Wettbewerbsniveau sollen junge Spieler mehr Einsatzzeit erhalten, nachdem sie die U19 durchlaufen haben.

Hintergrund ist der internationale Rückstand deutscher Nachwuchsarbeit: Im Vergleich mit anderen europäischen Topligen stellen deutsche Akademien deutlich weniger Spieler für den Profibereich.

Gespielt wird im sogenannten Schweizer Modell, das aus internationalen Wettbewerben bekannt ist. Jede Mannschaft absolviert pro Halbserie mindestens sechs Spiele gegen wechselnde Gegner, weitere Partien sind optional möglich. Den sportlichen Abschluss bildet im Mai 2027 ein Final-Four-Turnier mit den jeweils besten Teams beider Halbserien.

Um Kosten und organisatorischen Aufwand gering zu halten, finden die Spiele ohne Zuschauer statt. Erst beim Finalturnier könnten Fans zugelassen werden. Zudem sind regionale Spielansetzungen geplant, um Reisewege zu begrenzen. Auch alternative Spielorte sind möglich.

DFB-Team: Ein Schloss! Das wird Deutschlands WM-Quartier

DFL-Nachwuchsliga als Zusatzangebot zu den normalen Wettbewerben

Spielberechtigt sind nicht nur U21-Spieler. Pro Team dürfen zusätzlich bis zu vier ältere Profis eingesetzt werden, etwa zur Rückkehr nach Verletzungen. Dadurch sollen junge Talente gezielt an höhere körperliche und spielerische Anforderungen herangeführt werden. Wechsel sind unbegrenzt erlaubt, um möglichst vielen Spielern Einsatzzeiten zu ermöglichen.

Die neue U21-Liga ist ausdrücklich als Zusatzwettbewerb gedacht und hat keinen Einfluss auf bestehende Ligensysteme. Zweite Mannschaften verbleiben weiterhin in den bekannten Spielklassen.

Mit dem beschlossenen Schritt reagiert die DFL auf strukturelle Defizite in der Talententwicklung – und setzt auf einen neuen Ansatz, um den Anschluss an Europas Spitzenligen nicht weiter zu verlieren.

