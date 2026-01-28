Die DFL hat beschlossen, zur Saison 2026/27 eine neue U21-Liga einzuführen. Ziel ist es, jungen Spielern mehr Einsatzzeiten auf Wettbewerbsniveau im Übergang zu den Profis zu ermöglichen. Die DFL stellt die Weichen für eine Reform in der Nachwuchsförderung. Nach Informationen von "Sport Bild" ist die Einführung einer U21-Liga beschlossen worden. Ziel ist es, die Entwicklung junger Spieler im Übergang vom Junioren- zum Profifußball nachhaltig zu verbessern. Die neue Liga soll erstmals in der Saison 2026/27 an den Start gehen. Fußball-WM bald wieder in Deutschland? Offenbar konkrete Pläne für neues Sommermärchen

Kommentar: Streit um einen USA-Boykott – der DFB drückt sich vor Verantwortung Vorausgegangen waren mehrere intensive Sitzungen einer neu eingesetzten Expertengruppe rund um Jürgen Klopp, Sami Khedira und Markus Krösche, die sich mit der sportlichen Zukunft des deutschen Profifußballs befasst hat. Das DFL-Präsidium wird die neue Spielordnung auf der Mitgliederversammlung am 3. März zur Abstimmung stellen. Die 36 Profiklubs entscheiden dort über die formale Verankerung des Wettbewerbs.

Deutscher Fußball hinkt hinterher Die U21-Liga ist als freiwilliges Angebot konzipiert. Interessierte Klubs können sich bis zum 15. Juni 2026 für die erste Halbserie anmelden, die von August bis Dezember läuft. Für die zweite Halbserie im Zeitraum Januar bis April 2027 gilt eine gesonderte Meldefrist. Beide Saisonhälften werden unabhängig voneinander gewertet. Im Mittelpunkt steht die gezielte Förderung von Top-Talenten. Durch zusätzliche Pflichtspiele auf Wettbewerbsniveau sollen junge Spieler mehr Einsatzzeit erhalten, nachdem sie die U19 durchlaufen haben. Hintergrund ist der internationale Rückstand deutscher Nachwuchsarbeit: Im Vergleich mit anderen europäischen Topligen stellen deutsche Akademien deutlich weniger Spieler für den Profibereich. Gespielt wird im sogenannten Schweizer Modell, das aus internationalen Wettbewerben bekannt ist. Jede Mannschaft absolviert pro Halbserie mindestens sechs Spiele gegen wechselnde Gegner, weitere Partien sind optional möglich. Den sportlichen Abschluss bildet im Mai 2027 ein Final-Four-Turnier mit den jeweils besten Teams beider Halbserien. Um Kosten und organisatorischen Aufwand gering zu halten, finden die Spiele ohne Zuschauer statt. Erst beim Finalturnier könnten Fans zugelassen werden. Zudem sind regionale Spielansetzungen geplant, um Reisewege zu begrenzen. Auch alternative Spielorte sind möglich.

