Fußball-WM bald wieder in Deutschland? Offenbar konkrete Pläne für neues Sommermärchen

Gibt es bald das nächste Sommermärchen? Nach der erfolgreichen EM 2024 gibt es offenbar konkrete Pläne, eine WM wieder nach Deutschland zu holen. Die Union will die Fußball-WM 2042 offenbar nach Deutschland holen. Einem Bericht der "Rheinischen Post" zufolge geht dies aus einem Antrag für den CDU-Bundesparteitag im Februar hervor, der der Zeitung vorliegt. Darin heißt es, dass die CDU Deutschlands eine deutsche Bewerbung beim Weltverband FIFA für das Turnier in 16 Jahren befürworte. DFL vermeldet Rekordumsätze im deutschen Fußball

WM-Boykott? "Müssen nicht über jedes Stückchen springen" In dem Papier wird laut "RP" auch die Bundesregierung aufgefordert, ein Konzept für Deutschland als Austragungsort zu erarbeiten und eine Bewerbung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu unterstützen. Dem Parteitag solle zudem die Annahme des Antrags empfohlen werden.

WM in Deutschland? "Vorbild als Rechtsstaat und Demokratie" "Eine Austragung ist eine Einladung an die Welt, Kultur kennenzulernen und Gastfreundschaft in Deutschland mitzuerleben", heißt es in dem CDU-Antrag. Es gebe eine Vielzahl an Turnieren in autoritär geführten Ländern wie Katar 2022 oder Saudi-Arabien 2034, die die Weltmeisterschaft nutzen wollten, "um ihr Image aufzupolieren". Daher sollte es für Deutschland ein Anliegen sein, "als Ausrichtungsland die Werte des Fußballs wie zum Beispiel Fairplay als Rechtsstaat und Demokratie zu vertreten". Deutschland hat eine Männer-WM bislang in den Jahren 1974 und 2006 ausgerichtet, 2024 fand hierzulande etwa auch die EM statt. DFB-Präsident Bernd Neuendorf betonte zuletzt, dass er eine Bewerbung des Verbandes um die Ausrichtung der WM in den Jahren 2038 oder 2042 erwägt.

