Anzeige
Auswechslung in Heidenheim

Eintracht Frankfurt: Can Uzun fällt vorerst aus und verpasst Champions-League-Spiel in Neapel

  • Veröffentlicht: 02.11.2025
  • 14:48 Uhr
  • ran.de

Bittere Nachricht für Eintracht Frankfurt: Offensivspieler Can Uzun fällt mit einer Muskelverletzung vorerst aus. Damit verpasst er auch das Champions-League-Spiel in Neapel.

Eintracht Frankfurt muss in den kommenden Spielen auf Offensivspieler Can Uzun verzichten.

Wie die Hessen am Sonntag mitteilten, zog sich der türkische Nationalspieler im Bundesligaspiel beim 1. FC Heidenheim eine Muskelverletzung zu. Uzun werde "bis auf Weiteres" ausfallen.

Der 19-Jährige hatte sich die Blessur bereits in der ersten Halbzeit in Heidenheim zugezogen und musste ausgewechselt werden. Mario Götze kam für ihn in die Partie.

Damit wird Uzun auch das anstehende Champions-League-Spiel der Eintracht bei der SSC Neapel am Dienstag (ab 18:45 Uhr im Liveticker) verpassen. In der Bundesliga geht es danach mit dem Heimspiel gegen Mainz 05 weiter.

Uzun war einer der Aufsteiger der frühen Saisonphase bei der Eintracht. In 14 Pflichtspieleinsätzen steuerte der gebürtige Regensburger zehn Torbeteiligungen bei.

Anzeige
Anzeige
Mehr News und Videos
FC Bayern München Annual Meeting 2025
News

Bayern-JHV: Hainer wiedergewählt - neue Rekorde

  • 02.11.2025
  • 15:08 Uhr
imago images 1068147356
News

Wirtz einig mit Bayern? Carro spricht Klartext

  • 02.11.2025
  • 14:36 Uhr
imago images 1065645534
News

Entlassung von ten Hag: Bayer-Boss enthüllt brisante Details

  • 02.11.2025
  • 13:52 Uhr
Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen
News

Gewinn und Rekordumsatz - aber Bayern warnt die Liga

  • 02.11.2025
  • 13:48 Uhr
Neuer Bayern-Partner: Emirates
News

FC Bayern: Dreesen kontert Kritik an Sponsoringvertrag

  • 02.11.2025
  • 13:01 Uhr
GER, DFB, FC Bayern Muenchen vs. Bayer 04 Leverkusen 01.11.2025, Allianz Arena, Muenchen, GER, DFB, FC Bayern Muenchen vs. Bayer 04 Leverkusen, im Bild Jubel nach dem Tor zum 1-0 durch Serge Gnabry...
News

Bayerns Statement-Sieg: Kompany hat eine neue Waffe

  • 02.11.2025
  • 12:45 Uhr
Bayern-Präsident Herbert Hainer
News

Bayern-Präsident Hainer wiedergewählt

  • 02.11.2025
  • 12:41 Uhr
Präsident Herbert Hainer bei der Jahreshauptversammlung
News

Weltrekord ausgebaut: FC Bayern bei 432.500 Mitgliedern

  • 02.11.2025
  • 12:02 Uhr

FC St. Pauli: Lichtausfall auf PK! Alexander Blessin im Dunkeln

  • Video
  • 01:54 Min
  • Ab 0
imago images 1068145271
News

Neues Bayern-Stadion: Die Hintergründe zum Deal

  • 02.11.2025
  • 10:36 Uhr