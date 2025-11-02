Bittere Nachricht für Eintracht Frankfurt: Offensivspieler Can Uzun fällt mit einer Muskelverletzung vorerst aus. Damit verpasst er auch das Champions-League-Spiel in Neapel.

Eintracht Frankfurt muss in den kommenden Spielen auf Offensivspieler Can Uzun verzichten.

Wie die Hessen am Sonntag mitteilten, zog sich der türkische Nationalspieler im Bundesligaspiel beim 1. FC Heidenheim eine Muskelverletzung zu. Uzun werde "bis auf Weiteres" ausfallen.

Der 19-Jährige hatte sich die Blessur bereits in der ersten Halbzeit in Heidenheim zugezogen und musste ausgewechselt werden. Mario Götze kam für ihn in die Partie.

Damit wird Uzun auch das anstehende Champions-League-Spiel der Eintracht bei der SSC Neapel am Dienstag (ab 18:45 Uhr im Liveticker) verpassen. In der Bundesliga geht es danach mit dem Heimspiel gegen Mainz 05 weiter.

Uzun war einer der Aufsteiger der frühen Saisonphase bei der Eintracht. In 14 Pflichtspieleinsätzen steuerte der gebürtige Regensburger zehn Torbeteiligungen bei.