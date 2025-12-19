- Anzeige -
Borussia Dortmund: Karim Adeyemi sorgt für Aufreger – Kehl kündigt Strafe an

  • Veröffentlicht: 19.12.2025
  • 23:40 Uhr
  • ran.de

Karim Adeyemi sorgt beim BVB-Spiel gegen Gladbach für Aufsehen: Nach Wortgefechten auf dem Platz wollte er nach seiner Auswechslung sofort in die Kabine, wurde aber von Sportdirektor Sebastian Kehl gestoppt. Kehl kündigte im Anschluss eine Strafe für den Offensivspieler an.

Borussia Dortmund hat am Donnerstag gegen Borussia Mönchengladbach einen 2:0-Sieg gefeiert – doch abseits des Platzes sorgte Karim Adeyemi für Schlagzeilen.

Der Offensivspieler fiel während des Spiels immer wieder auf, lieferte sich Wortgefechte mit Gladbachs Kevin Diks und geriet mehrmals mit dem Schiedsrichter aneinander.

Die Eskalation kam, als Adeyemi in der 60. Minute ausgewechselt wurde. Offensichtlich verärgert, schnappte sich der 23-Jährige seine Winterjacke und wollte direkt in die Kabine gehen.

Dabei wurde er von BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gestoppt, der ihn aufforderte, sich auf die Bank zu setzen. Adeyemi blieb zwar, zeigte sich jedoch weiterhin frustriert und fluchte lautstark.

Im Anschluss nahm Kehl bei "Sky" Stellung zu dem Vorfall und machte klar, dass solches Verhalten Konsequenzen haben wird. "Ich habe ihm gesagt: 'Geh nicht in die Kabine, setz dich da hin'", erklärte Kehl.

Er kritisierte Adeyemis Leistung und Verhalten scharf: "Ehrlich gesagt, war die Auswechslung total berechtigt. Karim hat kein gutes Spiel gemacht. Über die Szene wird zu reden sein, er wird dafür eine Strafe kriegen."

Chaos im Kopf? Nmecha ordnet BVB-Störfeuer ein

Niko Kovac unterstützt Kehl-Entscheidung

Trainer Niko Kovac bestätigte, dass die Entscheidung zur Auswechslung korrekt war: "Wenn Karim sich das Spiel noch einmal anschaut, wird er sehen, dass es eines seiner schwächeren war. Das gehört auch dazu. Das muss er lernen."

Sportlich setzte der BVB seine Erfolgsserie fort und verabschiedet sich mit dem Sieg in die Winterpause, während Gladbach die zwölfte Niederlage in Dortmund in Folge hinnehmen muss.

Für Adeyemi dürfte das Weihnachtsfest dagegen etwas getrübt sein – zumindest bis die angekündigte Strafe offiziell kommuniziert wird.

