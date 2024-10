Thomas Müller (FC Bayern München): "Wie fandet ihr die ersten 20, 30 Minuten? Genau so wie am Mittwoch? Also ich fand es heute noch ein bisschen besser. Als Frankfurter hätte ich die weiße Flagge gehisst. Frankfurt hätte heute maximal vier Tore machen können aus ihren Chancen und aufgrund ihrer Klasse haben sie drei gemacht. Trotzdem müssen wir das Spiel aus meiner Sicht gewinnen. Wenn wir das heutige Spiel genau so 15 Mal spielen, werden wir es 13 Mal gewinnen. Ich finde, es ist eine gute Spielweise, wenn du auswärts beim Tabellenzweiten so dominierst."

Der FC Bayern München hat sich am 6. Spieltag der Bundesliga durch ein spätes Gegentor beim 3:3-Unentschieden bei Eintracht Frankfurt um den Sieg gebracht. ran zeigt die Stimmen zum Spiel in Frankfurt.

Serge Gnabry (FC Bayern München): "Frankfurt hatte nicht viele Chancen, aber ihre Möglichkeiten reingemacht. Wir hatten das Spiel eigentlich unter Kontrolle und wenig zugelassen. Am Ende des Tages müssen wir denke ich mit einem Sieg heimfahren. Aber so ist Fußball, Frankfurt hat auch gute Offensivspieler. Das ist zwar heute bitter für uns, aber es geht weiter."

Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt): "Heute fühlt es sich für uns wie ein Sieg an. Ich bin sehr froh für das Team, weil wir eine Menge für dieses Ergebnis arbeiten mussten. Nach dem späten Ausgleich mit den Fans zu feiern, ist das beste Gefühl. Für mich haben wir in Frankfurt die besten Fans in Deutschland."

Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt): "Wir haben das sehr gut gemacht, eine gute Leistung gebracht und als Mannschaft agiert. Wir hatten zwar nicht so viele Chancen, waren aber eiskalt. Die, die wir hatten, haben wir reingemacht. Ich muss Kaua Santos, unserem Torhüter danken. Wir machen im Training immer Abschlüsse und er gibt mir Tipps, wie ich schießen soll, um möglichst viele Tore zu erzielen."

Dino Toppmöller (Trainer Eintracht Frankfurt): "Das war heute ein wildes Finish. Die Bayern haben uns von Beginn an hinten reingedrängt. Wir wollten eigentlich selbst schon etwas aktiver sein, waren aber durch den Druck des Gegners tief hinten drin. Die Bayern waren auch bei Standardsituationen gefährlich, das ärgert uns natürlich maßlos, dass wir so auch ein Gegentor kassiert haben und zudem ein, zwei Mal Glück hatten, kein weiteres zu kassieren. Aus dem Spiel heraus wurde es hingegen nicht so gefährlich, obwohl viele Flanken in unseren Strafraum geflogen sind. Dass wir selbst aber vorne mit Marmoush und Ekitike immer gefährlich sind, ist auch klar."