Der FC Bayern München hat sich am 6. Spieltag der Bundesliga durch ein spätes Gegentor beim 3:3-Unentschieden bei Eintracht Frankfurt um den Sieg gebracht. ran zeigt die Stimmen zum Spiel in Frankfurt.

Für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München gab es am 6. Spieltag der Bundesliga-Saison 2024/25 einen ersten Rückschlag.

Die Mannschaft von Coach Vincent Kompany verspielte aufgrund eines späten Gegentores in der Nachspielzeit bei Eintracht Frankfurt noch den Sieg, die Partie endete nur mit einem 3:3-Unentschieden.

ran fasst die Stimmen zum spektakulären Remis in Frankfurt zusammen (Quelle: DAZN)

Max Eberl (FC Bayern München): "Wir brauchen heute nicht viel negative Dinge finden - außer die drei Gegentore. Wann hat Bayern mal so dominant in Frankfurt gespielt? Das ist der Zweite der Bundesliga gewesen und wir erdrücken sie. Das einzige, was uns richtig ankotzt, ist das Ergebnis. Sie hatten zwei herausragende Konter, die sie gespielt haben. Das ist das, was uns wehgetan hat. Die Mannschaft war aber sofort wieder da und sofort wieder im Spiel. Das ist das, was ich der Mannschaft extrem hoch anrechne. In der zweiten Halbzeit schießt Frankfurt einmal aufs Tor."

Thomas Müller (FC Bayern München): "Wie fandet ihr die ersten 20, 30 Minuten? Genau so wie am Mittwoch? Also ich fand es heute noch ein bisschen besser. Als Frankfurter hätte ich die weiße Flagge gehisst. Frankfurt hätte heute maximal vier Tore machen können aus ihren Chancen und aufgrund ihrer Klasse haben sie drei gemacht. Trotzdem müssen wir das Spiel aus meiner Sicht gewinnen. Wenn wir das heutige Spiel genau so 15 Mal spielen, werden wir es 13 Mal gewinnen. Ich finde, es ist eine gute Spielweise, wenn du auswärts beim Tabellenzweiten so dominierst."