Anzeige
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Eintracht Frankfurt gewinnt dank Doan-Solo Rhein-Main-Duell gegen Mainz 05

  • Aktualisiert: 09.11.2025
  • 21:24 Uhr
  • SID

Die Eintracht wahrt den Anschluss an die internationalen Plätzen. Die Mainzer stecken im Abstiegskampf fest.

Dank eines Super-Solos von Ritsu Doan hat Eintracht Frankfurt das Rhein-Main-Duell der Bundesliga gewonnen und Anschluss an die internationalen Ränge gehalten.

Fünf Tage nach dem torlosen Remis in der Königsklasse bei der SSC Neapel knackten die Hessen durch die starke Einzelleistung des Japaners den FSV Mainz 05 und gewannen mit 1:0 (0:0)

Der erste Europapokalrang ist für den Tabellensiebten Frankfurt nur zwei Punkte entfernt. Doan (81.) sorgte nach einer müden ersten Halbzeit für das einzige Tor und verschärfte die Krise der Mainzer weiter.

Die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen verlor zum siebten Mal in dieser Saison und steckt als Tabellenvorletzter weiter mitten im Abstiegskampf fest.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige
Anzeige

Erste Hälfte ohne Höhepunkte

Eintracht-Coach Toppmöller hatte "eine harte Nuss" erwartet. Sein Team müsse "eine gute Aggressivität und Intensität an den Tag legen, und dann gibt es Möglichkeiten, Mainz weh zu tun". Im Vergleich zum 0:0 in der Champions League unter der Woche beim italienischen Meister SSC Neapel stellte Toppmöller die Mannschaft auf vier Positionen um, unter anderem begann im Mittelfeld überraschend erstmals in dieser Saison Mahmoud Dahoud.

Die Partie vor 59.000 Zuschauern begann temporeich, aber arm an Höhepunkten. Mainz spielte engagiert und mutig nach vorne. Ähnlich wie bei den Gastgebern fehlte es aber an Genauigkeit. Der ehemalige Mainzer Jonathan Burkardt, der im Sommer für 21 Millionen Euro zur Eintracht gewechselt war, lief gewohnt viel, hatte im Sturm gegen die ehemaligen Kollegen einen schweren Stand.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Frankfurt nach der Halbzeit stärker

Die SGE übernahm gegen Ende der ersten Halbzeit die Spielkontrolle, die Bemühungen blieben aber meist Stückwerk. Toppmöller reagierte und brachte zur zweiten Halbzeit Hugo Larsson und Jean-Mattéo Bahoya. Die Eintracht machte sofort mehr Tempo und schoss nach 53 Minuten in Person von Ansgar Knauff erstmals aufs Tor.

Seinen Kopfball hielt Robin Zentner problemlos. Kurz darauf ließ Knauff einen schönen Schlenzer folgen, der knapp vorbei ging (56.).Frankfurt war nun bemühter, den ersten Treffer zu erzielen. Vor allem die Hereinnahme von Bahoya machte sich bemerkbar, der Franzose belebte mit seinem Tempo die SGE-Offensive.

Ein Freistoß von Dahoud (70.) ging knapp drüber. Die Mainzer fanden in dieser Phase offensiv kaum statt. Nach dem Treffer Doans nahm das Spiel in der Schlussphase Fahrt auf. Beiden Teams boten sich Möglichkeiten.

Aus für Paul Simonis
News

VfL Wolfsburg entlässt Trainer Simonis

  • 09.11.2025
  • 20:21 Uhr
Augsburgs Trainer Sandro Wagner beim Spiel in Stuttgart
News

FCA verliert in Stuttgart: Wagner-Krise setzt sich fort

  • 09.11.2025
  • 19:30 Uhr
Martijn Kaars (FC St. Pauli, 19) am Ball und im Laufduell mit Christian Guenter (SC Freiburg, 30), Yuito Suzuki (SC Freiburg, 14) GER, SC Freiburg - FC St. Pauli, Fussball, Bundesliga, 10. Spieltag...
News

Niederlage in Freiburg: St. Pauli historisch schlecht

  • 09.11.2025
  • 17:25 Uhr
imago images 1069022641
News

Ärger beim BVB? Spieler-Zoff und wohl Kritik an Kovac

  • 09.11.2025
  • 17:18 Uhr
Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany
News

Wird die Dominanz zur Gefahr für die Saison?

  • 09.11.2025
  • 16:03 Uhr
Darf Paul Simonis in Wolfsburg weitermachen?
News

Offiziell! Wolfsburg feuert Trainer Simonis

  • 09.11.2025
  • 15:46 Uhr
Tim Kleindienst trainiert schon wieder
News

Schröder bestätigt: Kleindienst ohne Klausel im neuen Vertrag

  • 09.11.2025
  • 12:14 Uhr
Eugen Polanski (l.) und Rouven Schröder
News

Schröder über Polanski: "Kein Vertrag in der Schublade"

  • 09.11.2025
  • 11:54 Uhr
Doekhi glänzt gegen Bayern mit einem Doppelpack
News

Spieler des Tages: Danilho Doekhi (Union Berlin)

  • 09.11.2025
  • 11:32 Uhr
Bayer Leverkusen Stadion
News

Campus-Projekt abgelehnt: Droht Bayer der Lizenzentzug?

  • 09.11.2025
  • 11:04 Uhr