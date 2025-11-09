Die Eintracht wahrt den Anschluss an die internationalen Plätzen. Die Mainzer stecken im Abstiegskampf fest. Dank eines Super-Solos von Ritsu Doan hat Eintracht Frankfurt das Rhein-Main-Duell der Bundesliga gewonnen und Anschluss an die internationalen Ränge gehalten. Fünf Tage nach dem torlosen Remis in der Königsklasse bei der SSC Neapel knackten die Hessen durch die starke Einzelleistung des Japaners den FSV Mainz 05 und gewannen mit 1:0 (0:0) Der erste Europapokalrang ist für den Tabellensiebten Frankfurt nur zwei Punkte entfernt. Doan (81.) sorgte nach einer müden ersten Halbzeit für das einzige Tor und verschärfte die Krise der Mainzer weiter. Die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen verlor zum siebten Mal in dieser Saison und steckt als Tabellenvorletzter weiter mitten im Abstiegskampf fest.

Erste Hälfte ohne Höhepunkte Eintracht-Coach Toppmöller hatte "eine harte Nuss" erwartet. Sein Team müsse "eine gute Aggressivität und Intensität an den Tag legen, und dann gibt es Möglichkeiten, Mainz weh zu tun". Im Vergleich zum 0:0 in der Champions League unter der Woche beim italienischen Meister SSC Neapel stellte Toppmöller die Mannschaft auf vier Positionen um, unter anderem begann im Mittelfeld überraschend erstmals in dieser Saison Mahmoud Dahoud. Bundesliga: Mönchengladbach feiert Derbysieg gegen den 1. FC Köln und verlässt den Tabellenkeller

Bundesliga-Transfergerüchte: Holt Liverpool den möglichen Nachfolger für Ibrahima Konate aus Wolfsburg? Die Partie vor 59.000 Zuschauern begann temporeich, aber arm an Höhepunkten. Mainz spielte engagiert und mutig nach vorne. Ähnlich wie bei den Gastgebern fehlte es aber an Genauigkeit. Der ehemalige Mainzer Jonathan Burkardt, der im Sommer für 21 Millionen Euro zur Eintracht gewechselt war, lief gewohnt viel, hatte im Sturm gegen die ehemaligen Kollegen einen schweren Stand.

