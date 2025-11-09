Anzeige
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

VfB Stuttgart schlägt FC Augsburg - Wagner-Krise setzt sich fort

Der FCA verliert trotz mutigem Auftritt in Stuttgart das vierte Pflichtspiel in Folge. Der VfB springt auf einen Champions-League-Platz.

Der dauerbeschäftigte VfB Stuttgart hat in der Bundesliga die Chance zum Sprung auf einen Champions-League-Platz genutzt.

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß kam dank Doppeltorschütze Deniz Undav (39./80.) in ihrem siebten Spiel in 23 Tagen zu einem 3:2 (2:2) gegen den FC Augsburg.

Nach dem fünften Sieg im fünften Heimspiel geht der VfB mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellenzweiten RB Leipzig in die Länderspielpause.

Die mutigen Augsburger verloren ihr viertes Pflichtspiel nacheinander. Die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner verspielte dabei eine zweimalige Führung durch den ehemaligen Stuttgarter Fabian Rieder (8.) und Han-Noah Massengo (26.).

Der VfB glich durch Maximilian Mittelstädt (18., Foulelfmeter) und Undav (39.) aus.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige
Anzeige

Essende vergibt Chance zu erneuten Führung

Kurz vor dem Siegtreffer von Undav hatte Samuel Essende die große Chance zur erneuten Führung für den FCA vergeben.

Der VfB wirkte zunächst müde und ließ sich von den galligen Augsburgern auch prompt früh überrumpeln. Nach Keven Schlotterbecks langem Ball setzte sich der neu in die Augsburger Mannschaft gekommene Anton Kade gegen Finn Jeltsch durch, nach zwei Paraden von Torwart Alexander Nübel gegen Kade und Alexis Claude-Maurice staubte Rieder ab.

Die Führung hielt nur zehn Minuten, weil Schiedsrichter Harm Osmers nach einem Hinweis des VAR ein Halten von Schlotterbeck gegen Dan Axel-Zagadou mit einem Strafstoß ahndete: Der wie Mitspieler Angelo Stiller nicht für die DFB-Auswahl nominierte Mittelstädt traf kaltschnäuzig. Die Freude darüber aber währte nur kurz.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Undav mit dem entscheidenden Treffer

Augsburg wirkte spritziger, Augsburg wirkte geistesgegenwärtiger: Nach einem riskanten Pass von Nübel verlor Kapitän Atakan Karazor an der Strafraumgrenze den Ball an Massengo, der Franzose nutzte die Chance zu seinem ersten Bundesligator. Ein Foul an Karazor, der sich am Boden wälzte, wollte Osmers nicht erkannt haben.

Augsburg ließ aus dem Spiel heraus zunächst wenig zu, einen Schuss von Undav parierte Finn Dahmen zunächst glänzend (24.). Den Kopfball zum 2:2 von Undav nach einer Flanke von Bilal El Khannouss erwischte der Augsburger Torhüter allerdings erst Zentimeter hinter der Torlinie. Stuttgart hatte nun langsam ins Spiel gefunden.

Tatsächlich verzeichnete der VfB in der zweiten Halbzeit mehr Chancen, richtig gefährlich aber wurde es für das Tor von Dahmen zunächst nicht. Augsburg war längst nicht mehr so offensiv wie vor der Pause - hätte durch Essende aber treffen können. Undav dagegen ließ sich seine Chance nicht entgehen.

Martijn Kaars (FC St. Pauli, 19) am Ball und im Laufduell mit Christian Guenter (SC Freiburg, 30), Yuito Suzuki (SC Freiburg, 14) GER, SC Freiburg - FC St. Pauli, Fussball, Bundesliga, 10. Spieltag...
News

Niederlage in Freiburg: St. Pauli historisch schlecht

  • 09.11.2025
  • 17:25 Uhr
imago images 1069022641
News

Ärger beim BVB? Spieler-Zoff und wohl Kritik an Kovac

  • 09.11.2025
  • 17:18 Uhr
Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany
News

Wird die Dominanz zur Gefahr für die Saison?

  • 09.11.2025
  • 16:03 Uhr
imago images 1068943362
News

Ein Sieg aus zehn Spielen: Nächste Entlassung in der Bundesliga

  • 09.11.2025
  • 15:46 Uhr
Tim Kleindienst trainiert schon wieder
News

Schröder bestätigt: Kleindienst ohne Klausel im neuen Vertrag

  • 09.11.2025
  • 12:14 Uhr
Eugen Polanski (l.) und Rouven Schröder
News

Schröder über Polanski: "Kein Vertrag in der Schublade"

  • 09.11.2025
  • 11:54 Uhr
Doekhi glänzt gegen Bayern mit einem Doppelpack
News

Spieler des Tages: Danilho Doekhi (Union Berlin)

  • 09.11.2025
  • 11:32 Uhr
Bayer Leverkusen Stadion
News

Campus-Projekt abgelehnt: Droht Bayer der Lizenzentzug?

  • 09.11.2025
  • 11:04 Uhr
imago images 1066323234
News

Finanzen erfreuen Bayern-Boss: "Können zufrieden sein"

  • 09.11.2025
  • 11:04 Uhr
Said El Mala (r.) musste früh raus
News

Kwasniok über El-Mala-Auswechslung: "Er war nicht gut"

  • 09.11.2025
  • 10:48 Uhr