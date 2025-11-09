Der FCA verliert trotz mutigem Auftritt in Stuttgart das vierte Pflichtspiel in Folge. Der VfB springt auf einen Champions-League-Platz. Der dauerbeschäftigte VfB Stuttgart hat in der Bundesliga die Chance zum Sprung auf einen Champions-League-Platz genutzt. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß kam dank Doppeltorschütze Deniz Undav (39./80.) in ihrem siebten Spiel in 23 Tagen zu einem 3:2 (2:2) gegen den FC Augsburg. Nach dem fünften Sieg im fünften Heimspiel geht der VfB mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellenzweiten RB Leipzig in die Länderspielpause. Die mutigen Augsburger verloren ihr viertes Pflichtspiel nacheinander. Die Mannschaft von Trainer Sandro Wagner verspielte dabei eine zweimalige Führung durch den ehemaligen Stuttgarter Fabian Rieder (8.) und Han-Noah Massengo (26.). Der VfB glich durch Maximilian Mittelstädt (18., Foulelfmeter) und Undav (39.) aus.

Essende vergibt Chance zu erneuten Führung Kurz vor dem Siegtreffer von Undav hatte Samuel Essende die große Chance zur erneuten Führung für den FCA vergeben. Der VfB wirkte zunächst müde und ließ sich von den galligen Augsburgern auch prompt früh überrumpeln. Nach Keven Schlotterbecks langem Ball setzte sich der neu in die Augsburger Mannschaft gekommene Anton Kade gegen Finn Jeltsch durch, nach zwei Paraden von Torwart Alexander Nübel gegen Kade und Alexis Claude-Maurice staubte Rieder ab. Kommentar zum FC Augsburg: Warum das Experiment mit Sandro Wagner gescheitert ist Die Führung hielt nur zehn Minuten, weil Schiedsrichter Harm Osmers nach einem Hinweis des VAR ein Halten von Schlotterbeck gegen Dan Axel-Zagadou mit einem Strafstoß ahndete: Der wie Mitspieler Angelo Stiller nicht für die DFB-Auswahl nominierte Mittelstädt traf kaltschnäuzig. Die Freude darüber aber währte nur kurz.

