Nach nur einem Sieg aus den letzten zehn Pflichtspielen hat sich der VfL Wolfsburg entschieden, die Reißleine zu ziehen. Am Sonntagabend wurde die Trennung von Trainer Paul Simonis offiziell bestätigt, der Nachfolger steht bereits fest. Tabellenkeller statt Träume vom Europapokal, erneuter Absturz statt Aufbruchstimmung: Das Experiment Paul Simonis beim VfL Wolfsburg ist gescheitert. Der kriselnde Bundesligist hat Konsequenzen aus der sportlichen Schieflage gezogen und am Sonntag die Zusammenarbeit mit seinem niederländischen Chefcoach nach nur rund vier Monaten beendet. Die Mannschaft wird bis auf Weiteres von U19-Cheftrainer Daniel Bauer übernommen. "Die Entscheidung, Paul Simonis freizustellen, ist uns nicht leichtgefallen", sagte Geschäftsführer Sport Peter Christiansen: "Wir haben seine Arbeit, seine Ideen und auch seinen Umgang mit der Mannschaft sehr geschätzt - gerade deshalb tut mir dieser Schritt persönlich weh. Trotzdem müssen wir ehrlich feststellen: Im Fußball zählen am Ende Ergebnisse und Punkte, und die Entwicklung in den letzten Wochen ist nicht so verlaufen, wie wir uns das alle erhofft haben." Auch die Führungsetage um Christiansen und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz steht weiter im Fokus. Doch nach der jüngsten Pleite bei Werder Bremen (1:2) am Freitagabend traf es zunächst Simonis, der nach Erik ten Haag (Bayer Leverkusen) und Gerardo Seoane (Borussia Mönchengladbach) die dritte Trainerentlassung der laufenden Bundesliga-Saison ist. Schindzielorz hatte schon am Freitag ein weiteres Bekenntnis zu Simonis vermieden.

Eingeständnis einer Fehlentscheidung im Sommer Die Entlassung des 40-jährigen Trainers ist das Eingeständnis einer Fehlentscheidung im Sommer. Als Nachfolger von Ralph Hasenhüttl sollte Simonis den VfL zurück zu alten Erfolgen, ins internationale Geschäft und vor allem zu Stabilität führen. Auch der Coach selbst hatte das ehrgeizige Ziel Europa vor dem Saisonstart im Sommer ausgerufen. Den eigenen Ansprüchen wurden Simonis und seine Mannschaft aber nicht gerecht. Mit nur zwei Siegen aus den ersten zehn Spielen liegt Wolfsburg im unteren Tabellendrittel. Im DFB-Pokal war in der zweiten Runde gegen Zweitligist Holstein Kiel Schluss. Einigen stabilen Leistungen folgten mannschaftliche Totalausfälle wie im Pokal oder in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart. Und so wackelt bei den so ambitioniert in die Saison gestarteten Wölfen auch die Führungsetage. "Ich versuche, so gut es geht meine Arbeit zu machen - und wenn es andere Informationen gibt, dann werde ich die erhalten", sagte Schindzielorz nach der Bremen-Pleite.

