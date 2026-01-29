Vor Topspiel gegen FC Bayern München: Hamburger SV suspendiert Jean-Luc Dompe!

Der Hamburger SV greift durch: Nachdem Flügelstürmer Jean-Luc Dompe alkoholisiert gefahren ist, wird der Angreifer bis auf Weiteres suspendiert.

Angreifer Jean-Luc Dompe wird vom Hamburger SV wegen seiner Alkoholfahrt "bis auf Weiteres suspendiert". Das gab der Klub am Donnerstag "nach einem klärenden Gespräch" mit der sportlichen Leitung des Tabellen-14. bekannt.

Dabei sei Dompe "eindringlich seine Verantwortung als Profi und Vorbild sowie Repräsentant des Klubs verdeutlicht" worden, wie es in der Stellungnahme heiß. Über "weitere Konsequenzen" werde der HSV "nach Abschluss weiterer interner Beratungen noch entscheiden".

Mit der Suspendierung reagierte der HSV zwei Tage vor dem Spiel gegen FC Bayern München "auf ein erhebliches Fehlverhalten Dompes. Der 30-Jährige war am vergangenen Sonntagmorgen im Rahmen einer Verkehrskontrolle von der Polizei angehalten worden, bei der Atemkontrolle stellten die Beamten Alkohol fest.