Wegen Alkoholfahrt

Vor Topspiel gegen FC Bayern München: Hamburger SV suspendiert Jean-Luc Dompe!

  • Aktualisiert: 29.01.2026
  • 11:57 Uhr
  • SID

Der Hamburger SV greift durch: Nachdem Flügelstürmer Jean-Luc Dompe alkoholisiert gefahren ist, wird der Angreifer bis auf Weiteres suspendiert.

Angreifer Jean-Luc Dompe wird vom Hamburger SV wegen seiner Alkoholfahrt "bis auf Weiteres suspendiert". Das gab der Klub am Donnerstag "nach einem klärenden Gespräch" mit der sportlichen Leitung des Tabellen-14. bekannt.

Dabei sei Dompe "eindringlich seine Verantwortung als Profi und Vorbild sowie Repräsentant des Klubs verdeutlicht" worden, wie es in der Stellungnahme heiß. Über "weitere Konsequenzen" werde der HSV "nach Abschluss weiterer interner Beratungen noch entscheiden".

Mit der Suspendierung reagierte der HSV zwei Tage vor dem Spiel gegen FC Bayern München  "auf ein erhebliches Fehlverhalten Dompes. Der 30-Jährige war am vergangenen Sonntagmorgen im Rahmen einer Verkehrskontrolle von der Polizei angehalten worden, bei der Atemkontrolle stellten die Beamten Alkohol fest.

HSV: Dompe ist Wiederholungstäter

Die Polizei bestätigte dem SID, dass "im Zusammenhang mit dem Verdacht einer Rotlichtfahrt" ein 30-jähriger Autofahrer kontrolliert worden sei: "Aufgrund des Ergebnisses eines freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests erfolgte eine Blutprobenentnahme", das Ergebnis stehe noch aus. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt.

Pikant: "Der Beschuldigte ist darüber hinaus verdächtig, nach der Entlassung aus dem Polizeigewahrsam einen E-Scooter bestiegen zu haben und damit davon gefahren zu sein. Zu beiden Fällen laufen gegen den 30-Jährigen jetzt strafrechtliche Ermittlungen." Für das Fahren von E-Scootern gelten die gleichen Promillegrenzen wie beim Autofahren.

Es ist bereits Dompes zweites Vergehen im Straßenverkehr in seiner Zeit in Hamburg. Im Jahr 2023 hatte er mit überhöhter Geschwindigkeit einen Unfall gebaut, er war damals in eine Bushaltestelle gekracht. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelte zudem unter anderem wegen Unfallflucht, der HSV reagierte mit einer "empfindlichen" Geldstrafe.

"Ich bin meiner Verantwortung in dieser Situation nicht gerecht geworden. Das tut mir sehr leid. Ich entschuldige mich dafür bei meinem Team und auch beim HSV und seinen Fans, die sicherlich ein anderes Verhalten von einem Kollegen und Spieler der Profimannschaft erwarten dürfen", hatte Dompe damals gesagt.

