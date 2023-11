Anzeige

Nach den schweren Ausschreitungen vor dem Eintracht-Spiel gegen Stuttgart wirft die Frankfurter Fanhilfe der Polizei einen "Gewaltexzess" vor. Die Polizei spricht von Angriffen auf Einsatzkräfte und ermittelt wegen schweren Landesfriedensbruchs. Es gibt wohl mehr als 100 Verletzte, eine Sonderkommission wurde eingerichtet.

Von Christian Stüwe

Mit dem Abstand von einem Tag zeigt sich immer deutlicher, wie schwer die Ausschreitungen vor dem Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart (1:2) am Samstag tatsächlich gewesen sein müssen.

Während in Fan-Kreisen am Sonntag von 70 bis 100 Verletzten gesprochen wurde, darunter auch Schwerverletzte, nannte die Polizei Frankfurt eine mittlere zweistellige Zahl von verletzten Beamtinnen und Beamten.

Vier Polizisten mussten zur Behandlung ins Krankenhaus, auch ein Diensthund wurde verletzt. Es kam zu mehreren Festnahmen. Insgesamt dürfte die Zahl der Verletzten auf beiden Seiten also auf jeden Fall im dreistelligen Bereich liegen.

"Dass es im und am Stadion diese schweren Ausschreitungen gibt, das gab es seit Jahrzehnten in Frankfurt nicht", sagte der Sportjournalist Carsten Schellhorn im Interview mit "tagesschau.de". Die Auseinandersetzungen ereigneten sich hinter der Nordwestkurve, in der die Frankfurter Ultras beheimatet sind.

Die Frankfurter Fans stellten im Anschluss während des Spiels den Support ein, im sonst so lauten Deutsche Bank Park waren fast nur die Auswärtsfans aus Stuttgart zu hören.