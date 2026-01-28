- Anzeige -
Eintracht Frankfurt - Überraschender Name: Nachfolger von Dino Toppmöller steht wohl fest

  • Aktualisiert: 28.01.2026
  • 11:58 Uhr
  • SID

Eintracht Frankfurt hat angeblich einen Nachfolger für Dino Toppmöller gefunden. Ein Spanier wird demnach der neue Cheftrainer.

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich mit NK Celje offenbar auf eine Verpflichtung von Trainer Albert Riera geeinigt.

Wie die Bild am Mittwoch berichtet, werden die Hessen eine Ablöse im Bereich von 1,3 Millionen Euro nach Slowenien überweisen. Der neue Coach soll am Main demnach einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis Sommer 2028 erhalten.

Laut kicker ist geplant, dass der Spanier bestenfalls bereits am Samstag im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen auf der Bank sitzt.

Mit seinem bisherigen Klub schaffte Riera den Sprung in die Playoffs der Conference League, in der heimischen Liga ist Celje klarer Tabellenführer.

Krösche hatte Riera länger auf dem Radar

Bei Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche soll der einstige Profi von Manchester City und dem FC Liverpool schon länger auf dem Radar sein.

Am Montagabend hatte Vorstandssprecher Axel Hellmann gesagt, sein Klub werde "in Kürze" seinen neuen Trainer präsentieren: "Wir sind auf der Zielgeraden." Unter anderem waren auch Marco Rose oder Kopenhagens Jacob Neestrup als mögliche Kandidaten gehandelt worden.

Seit der Entlassung von Dino Toppmöller Mitte Januar leitet Interimstrainer Dennis Schmitt gemeinsam mit Alexander Meier die Mannschaft, das wird auch am Mittwoch in der Champions League gegen Tottenham Hotspur noch der Fall sein.

Das Weiterkommen ist für die Hessen in der Königsklasse nicht mehr möglich.

