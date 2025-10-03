Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Eintracht Frankfurt vs. Bayern München - SGE-Ikone Anthony Yeboah exklusiv: Frankfurt bricht die Bayern-Serie
- Veröffentlicht: 03.10.2025
- 11:29 Uhr
- Philipp Kessler/ran.de
Vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern erklärt Eintracht Frankfurts Ex-Torjäger Anthony Yeboah bei ran, warum er an eine Überraschung glaubt.
Von Philipp Kessler
Nach der Champions League kommt die Bundesliga. Und im Topspiel empfängt Eintracht Frankfurt am Samstag den FC Bayern (ab 18:30 Uhr im Liveticker).
Die Stimmungslage könnte nicht unterschiedlicher sein. Während die Eintracht am Dienstag gegen Atletico Madrid mit 1:5 untergegangen ist, gewannen die Bayern auf Zypern gegen Pafos das neunte Pflichtspiel der Saison in Serie.
Alles egal - meint Anthony Yeboah im exklusiven Interview mit ran. Die Frankfurter Stürmer-Legende aus Ghana erklärt, worauf es für den Turnaround der Eintracht ankommt.
ran: Der FC Bayern hat alle bisherigen neun Pflichtspiele der Saison gewonnen. Bricht Eintracht Frankfurt die Siegesserie?
Anthony Yeboah: Wir alle kennen den Fußball. In diesem Spiel ist alles möglich. Aber man braucht Entschlossenheit. Zu meiner Zeit haben wir mehrmals in Frankfurt gegen Bayern gespielt - und fast immer haben wir sie besiegt. Wenn man zuhause spielt, hat man immer einen Vorteil. Klar, der FC Bayern hat super Spieler und sehr gute Stürmer. Es wird nicht einfach. Aber wir haben überragende Fans. Mit ihrer Unterstützung können wir über uns hinauswachsen.
ran: Die Eintracht hat am Dienstag bei Atletico Prügel kassiert. Was muss besser werden?
Yeboah: Sie hatten Konzentrationsprobleme. Frankfurt muss entschlossen sein, kämpfen und alles geben. Aber es geht nicht nur um die Spieler auf dem Feld, sondern auch um die Unterstützung abseits des Rasens. Gegen den FC Bayern müssen sie außerdem versuchen, defensiv stabil zu stehen. Das hat auch Trainer Dino Toppmöller betont. Sie müssen sich gut vorbereiten und zurückschlagen.
ran: Seit Jahren nimmt die Eintracht viel Geld durch die Verkäufe ihrer besten Spieler ein. Das bedeutet aber auch, dass sich neue Spieler erst einfinden müssen. Wie denken Sie über die junge neue Frankfurter Mannschaft?
Yeboah: Ein Umbruch benötigt immer Zeit. Es dauert, bis sich die neuen Spieler angepasst haben. Frankfurt ist trotzdem noch immer eine große Mannschaft. Das ganze Management macht einen tollen Job. Aber Markus Krösche ist aus meiner Sicht der Big Boss.
ran: Immer wieder gibt es Gerüchte, dass der FC Bayern ihn nach München locken möchte.
Yeboah: Falls er uns verlassen sollte, wäre es sehr schade. Aber ich glaube nicht, dass das möglich ist. Er ist fantastisch.
ran: Was zeichnet den FC Bayern aktuell aus?
Yeboah: Sie haben tolle Angreifer. Wenn man ihnen eine Chance gibt, treffen sie. Man darf ihnen keine Luft geben. Aber wie gesagt: Frankfurt ist mein Team. Wir spielen zuhause. Mit den fantastischen Fans im Rücken geht die Moral der Mannschaft immer hoch. Zu meiner Zeit war die gesamte Qualität unserer Mannschaft insgesamt auch nicht besser als die des FC Bayern. Aber die Atmosphäre im eigenen Stadion hat uns Stärke gegeben. Gegen Bayern ist jeder Spieler besonders motiviert. Es ist ein sehr wichtiges Spiel, das wir nicht verlieren dürfen.
ran: Harry Kane ist momentan in überragender Form. Was denken Sie als früherer Top-Stürmer über ihn?
Yeboah: Er ist fantastisch. Ein überragender Stürmer. Er bringt jede Qualität mit. Er arbeitet unglaublich viel für die Mannschaft - und er hat eine Torgarantie. Seine Elfmeter sind auch spitze. Er hat ein unfassbares Selbstvertrauen.
ran: Und Nicolas Jackson, der im Transferfinish vom FC Chelsea nach München verliehen wurde?
Yeboah: Ich finde, er hat in England gut gespielt. Aber am Ende hat es nicht mehr funktioniert, er musste wechseln. Er ist zum FC Bayern gewechselt und will sich dort beweisen. Er ist schnell und hat auch Qualitäten im Abschluss. Aber wenn man den Verein und die Liga wechselt, braucht man Zeit. England und Deutschland ist nicht das gleiche. Ich erinnere mich an Sadio Mané.
ran: Der Senegalese kam als Superstar des FC Liverpool und verließ den FC Bayern nach nur einer Saison als Flop.
Yeboah: Er ist ein sehr guter Spieler, aber er hatte es schwer beim FC Bayern. Manchmal weiß man nicht, ob man in seiner neuen Mannschaft gut aufgenommen und akzeptiert wird. Als Spieler muss man aber entspannt bleiben, hart arbeiten und sich beweisen. Das ist nicht einfach. Aber ich hoffe, Jackson kann sich gut integrieren.
ran: Ihr Tipp für das Spiel am Samstag?
Yeboah: Frankfurt wird 3:1 gewinnen. Das ist mein Wunsch. Ich wünsche der Mannschaft nur das Beste und viel Glück. Hoffentlich wird das Team kämpfen und die Fans nicht enttäuschen. Denn die Anhänger sind fantastisch, sie stehen immer hinter der Mannschaft.