Anzeige

Anzeige

Anzeige

ran: Der FC Bayern hat alle bisherigen neun Pflichtspiele der Saison gewonnen. Bricht Eintracht Frankfurt die Siegesserie? Anthony Yeboah: Wir alle kennen den Fußball. In diesem Spiel ist alles möglich. Aber man braucht Entschlossenheit. Zu meiner Zeit haben wir mehrmals in Frankfurt gegen Bayern gespielt - und fast immer haben wir sie besiegt. Wenn man zuhause spielt, hat man immer einen Vorteil. Klar, der FC Bayern hat super Spieler und sehr gute Stürmer. Es wird nicht einfach. Aber wir haben überragende Fans. Mit ihrer Unterstützung können wir über uns hinauswachsen. ran: Die Eintracht hat am Dienstag bei Atletico Prügel kassiert. Was muss besser werden? Yeboah: Sie hatten Konzentrationsprobleme. Frankfurt muss entschlossen sein, kämpfen und alles geben. Aber es geht nicht nur um die Spieler auf dem Feld, sondern auch um die Unterstützung abseits des Rasens. Gegen den FC Bayern müssen sie außerdem versuchen, defensiv stabil zu stehen. Das hat auch Trainer Dino Toppmöller betont. Sie müssen sich gut vorbereiten und zurückschlagen. ran: Seit Jahren nimmt die Eintracht viel Geld durch die Verkäufe ihrer besten Spieler ein. Das bedeutet aber auch, dass sich neue Spieler erst einfinden müssen. Wie denken Sie über die junge neue Frankfurter Mannschaft? Yeboah: Ein Umbruch benötigt immer Zeit. Es dauert, bis sich die neuen Spieler angepasst haben. Frankfurt ist trotzdem noch immer eine große Mannschaft. Das ganze Management macht einen tollen Job. Aber Markus Krösche ist aus meiner Sicht der Big Boss. ran: Immer wieder gibt es Gerüchte, dass der FC Bayern ihn nach München locken möchte. Yeboah: Falls er uns verlassen sollte, wäre es sehr schade. Aber ich glaube nicht, dass das möglich ist. Er ist fantastisch.

Anzeige

Timo Werner, Serge Gnabry und Co.: Diese Bundesliga-Stars sind im Sommer 2026 ablösefrei zu haben 1 / 20 © Getty Images Kein neuer Werner-Vertrag? Diese Bundesliga-Stars sind 2026 ablösefrei

Spätestens im Sommer 2026 soll die Ära von Timo Werner (Mi.) bei RB Leipzig enden. Laut "Sport Bild" soll der auslaufende Vertrag des Stürmers nicht verlängert werden. ran zeigt weitere Bundesliga-Stars, die nach aktuellem Stand im Sommer 2026 ablösefrei zu haben sind. (Stand: 1. Oktober 2025, Quelle: transfermarkt.de) © 2025 Getty Images Timo Werner (RB Leipzig)

Position: Linksaußen/Mittelstürmer

Alter: 29 Jahre

Im Verein seit: August 2022 © 2025 Getty Images Dayot Upamecano (FC Bayern München)

Position: Innenverteidiger

Alter: 26 Jahre

Im Verein seit: Juli 2021 © ZUMA Press Wire Serge Gnabry (FC Bayern München)

Position: Linksaußen/offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 30 Jahre

Im Verein seit: Juli 2017 © 2025 Getty Images Leon Goretzka (FC Bayern München)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 30 Jahre

Im Verein seit: Juli 2018 © Ulmer/Teamfoto Manuel Neuer (FC Bayern München)

Position: Torwart

Alter: 39 Jahre

Im Verein seit: Juli 2011 © 2025 Getty Images Raphael Guerreiro (FC Bayern München)

Position: Linksverteidiger

Alter: 31 Jahre

Im Verein seit: Juli 2023 © 2025 Getty Images Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 29 Jahre

Im Verein seit: Juli 2019 © Kirchner-Media Emre Can (Borussia Dortmund)

Position: Innenverteidiger/defensiver Mittelfeldspieler

Alter: 31 Jahre

Im Verein seit: Juli 2020 © Jan Huebner Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Position: Innenverteidiger

Alter: 30 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © 2025 Getty Images Pascal Groß (Borussia Dortmund)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 34 Jahre

Im Verein seit: August 2024 © Matthias Koch Diogo Leite (1. FC Union Berlin)

Position: Innenverteidiger

Alter: 26 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © AFP/SID/RONNY HARTMANN Xaver Schlager (RB Leipzig)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 28 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © 2025 Getty Images Peter Gulacsi (RB Leipzig)

Position: Torwart

Alter: 35 Jahre

Im Verein seit: Juli 2015 © 2025 Getty Images Amadou Haidara (RB Leipzig)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 27 Jahre

Im Verein seit: Januar 2019 © 2025 Getty Images Mario Götze (Eintracht Frankfurt)

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 33 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © 2025 Getty Images Mahmoud Dahoud (Eintracht Frankfurt)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 29 Jahre

Im Verein seit: August 2024 © Nordphoto Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)

Position: Offensiver Mittelfeldspieler/Mittelstürmer

Alter: 34 Jahre

Im Verein seit: Januar 2016 © Jan Huebner Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 31 Jahre

Im Verein seit: Januar 2012 © 2025 Getty Images Jonas Wind (VfL Wolfsburg)

Position: Mittelstürmer

Alter: 26 Jahre

Im Verein seit: Januar 2022

ran: Was zeichnet den FC Bayern aktuell aus? Yeboah: Sie haben tolle Angreifer. Wenn man ihnen eine Chance gibt, treffen sie. Man darf ihnen keine Luft geben. Aber wie gesagt: Frankfurt ist mein Team. Wir spielen zuhause. Mit den fantastischen Fans im Rücken geht die Moral der Mannschaft immer hoch. Zu meiner Zeit war die gesamte Qualität unserer Mannschaft insgesamt auch nicht besser als die des FC Bayern. Aber die Atmosphäre im eigenen Stadion hat uns Stärke gegeben. Gegen Bayern ist jeder Spieler besonders motiviert. Es ist ein sehr wichtiges Spiel, das wir nicht verlieren dürfen. ran: Harry Kane ist momentan in überragender Form. Was denken Sie als früherer Top-Stürmer über ihn? Yeboah: Er ist fantastisch. Ein überragender Stürmer. Er bringt jede Qualität mit. Er arbeitet unglaublich viel für die Mannschaft - und er hat eine Torgarantie. Seine Elfmeter sind auch spitze. Er hat ein unfassbares Selbstvertrauen. ran: Und Nicolas Jackson, der im Transferfinish vom FC Chelsea nach München verliehen wurde? Yeboah: Ich finde, er hat in England gut gespielt. Aber am Ende hat es nicht mehr funktioniert, er musste wechseln. Er ist zum FC Bayern gewechselt und will sich dort beweisen. Er ist schnell und hat auch Qualitäten im Abschluss. Aber wenn man den Verein und die Liga wechselt, braucht man Zeit. England und Deutschland ist nicht das gleiche. Ich erinnere mich an Sadio Mané.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze Spielplan

Tabelle