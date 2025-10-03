Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
FC Bayern München: Stellt Vincent Kompany einen Start-Rekord auf?
- Veröffentlicht: 03.10.2025
- 12:24 Uhr
- ran.de
Der FC Bayern München steht kurz davor, mit einem weiteren Pflichtspiel-Sieg einen Rekord aufzustellen.
Es läuft, der FC Bayern München siegt und siegt und siegt. Wo soll das noch hinführen? Demnächst etwa zu einem möglichen Rekord.
Sollte der amtierende Meister nämlich am Samstagabend bei Eintracht Frankfurt (ab 18:30 Uhr im Liveticker) erneut gewinnen, würden die Münchner sich einmal mehr in die Geschichtsbücher eintragen.
- FC Bayern im Werben um England-Star nur Außenseiter?
- Dortmund: Schlotterbeck hat wohl klare Bedingung für Vertragsverlängerung
Gewinnen die Münchner in Frankfurt, wäre es der zehnte Pflichtspiel-Erfolg in Serie seit Saisonbeginn 2025/26, was einen europäischen Rekord bedeuten würde.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
In der Saison 2012/13, als die Bayern letztlich das Triple holten, starteten die Münchner unter Coach Jupp Heynckes wie aktuell auch mit neun Pflichtspiel-Siegen in Folge.
Die Serie riss damals in Pflichtspiel Nummer zehn, als der FCB überraschend in der damaligen Gruppenphase der Champions League beim belarussischen Klub BATE Borisov mit 1:3 verlor.
BVB startete auch schon mit neun (bzw. elf) Siegen
Wie die Bayern in der laufenden Saison und auch 2012/13, so starteten auch schon Borussia Dortmund und der Hamburger SV einst mit neun Siegen in Folge in eine Spielzeit.
Externer Inhalt
Timo Werner, Serge Gnabry und Co.: Diese Bundesliga-Stars sind im Sommer 2026 ablösefrei zu haben
Kein neuer Werner-Vertrag? Diese Bundesliga-Stars sind 2026 ablösefrei
Spätestens im Sommer 2026 soll die Ära von Timo Werner (Mi.) bei RB Leipzig enden. Laut "Sport Bild" soll der auslaufende Vertrag des Stürmers nicht verlängert werden. ran zeigt weitere Bundesliga-Stars, die nach aktuellem Stand im Sommer 2026 ablösefrei zu haben sind. (Stand: 1. Oktober 2025, Quelle: transfermarkt.de)
Timo Werner (RB Leipzig)
Position: Linksaußen/Mittelstürmer
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: August 2022
Dayot Upamecano (FC Bayern München)
Position: Innenverteidiger
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Juli 2021
Serge Gnabry (FC Bayern München)
Position: Linksaußen/offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2017
Leon Goretzka (FC Bayern München)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2018
Manuel Neuer (FC Bayern München)
Position: Torwart
Alter: 39 Jahre
Im Verein seit: Juli 2011
Raphael Guerreiro (FC Bayern München)
Position: Linksverteidiger
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Juli 2023
Julian Brandt (Borussia Dortmund)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: Juli 2019
Emre Can (Borussia Dortmund)
Position: Innenverteidiger/defensiver Mittelfeldspieler
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Juli 2020
Niklas Süle (Borussia Dortmund)
Position: Innenverteidiger
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022
Pascal Groß (Borussia Dortmund)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 34 Jahre
Im Verein seit: August 2024
Diogo Leite (1. FC Union Berlin)
Position: Innenverteidiger
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022
Xaver Schlager (RB Leipzig)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 28 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022
Peter Gulacsi (RB Leipzig)
Position: Torwart
Alter: 35 Jahre
Im Verein seit: Juli 2015
Amadou Haidara (RB Leipzig)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 27 Jahre
Im Verein seit: Januar 2019
Mario Götze (Eintracht Frankfurt)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 33 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022
Mahmoud Dahoud (Eintracht Frankfurt)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: August 2024
Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler/Mittelstürmer
Alter: 34 Jahre
Im Verein seit: Januar 2016
Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Januar 2012
Jonas Wind (VfL Wolfsburg)
Position: Mittelstürmer
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Januar 2022
Unter Thomas Tuchel gelang dem BVB in der Saison 2015/16 ein perfekter Saisonstart mit neun Siegen in Serie. Der Lauf des BVB endete erst am sechsten Bundesliga-Spieltag durch ein 1:1-Unentschieden bei 1899 Hoffenheim. Aber: Zählt man die beide Siege in der Europa-League-Qualifikation gegen den Wolfsberger AC hinzu (1:0, 5:0), hat Tuchel damals mit Dortmund sogar elf Partien in Folge gewonnen, bevor in Sinsheim die Serie riss.
Real Madrid als bislang letztes Team mit neun Siegen zum Saisonstart
Unter Carlo Ancelotti war Real Madrid die bislang letzte Mannschaft, die die Chance hatte, mit zehn Siegen einen Rekord aufzustellen. Allerdings riss die Erfolgsserie der "Königlichen" auch in Spiel Nummer zehn.
In der Saison 2022/23 gab es am siebten Spieltag in La Liga nur ein 1:1 zuhause gegen CA Osasuna. Dabei verspielten die Madrilenen eine zwischenzeitliche Führung durch den Treffer von Vinicius jr.
Auch in seiner Zeit bei Chelsea startete Ancelotti 2009/10 mit ebenfalls neun Siegen in Folge. Den Rekord von zehn Erfolgen in Serie verpassten die "Blues" damals durch eine 1:3-Pleite in der Premier League auswärts bei Wigan Athletic.
Allerdings musste Chelsea in dieser Partie ab der 51. Minute in Unterzahl agieren, weil Torhüter Petr Cech wegen einer Notbremse vom Platz flog.