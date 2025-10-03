Anzeige
FC Bayern München: Stellt Vincent Kompany einen Start-Rekord auf?

  • Veröffentlicht: 03.10.2025
  • 12:24 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern München steht kurz davor, mit einem weiteren Pflichtspiel-Sieg einen Rekord aufzustellen.

Es läuft, der FC Bayern München siegt und siegt und siegt. Wo soll das noch hinführen? Demnächst etwa zu einem möglichen Rekord.

Sollte der amtierende Meister nämlich am Samstagabend bei Eintracht Frankfurt (ab 18:30 Uhr im Liveticker) erneut gewinnen, würden die Münchner sich einmal mehr in die Geschichtsbücher eintragen.

Gewinnen die Münchner in Frankfurt, wäre es der zehnte Pflichtspiel-Erfolg in Serie seit Saisonbeginn 2025/26, was einen europäischen Rekord bedeuten würde.

In der Saison 2012/13, als die Bayern letztlich das Triple holten, starteten die Münchner unter Coach Jupp Heynckes wie aktuell auch mit neun Pflichtspiel-Siegen in Folge.

Die Serie riss damals in Pflichtspiel Nummer zehn, als der FCB überraschend in der damaligen Gruppenphase der Champions League beim belarussischen Klub BATE Borisov mit 1:3 verlor.

BVB startete auch schon mit neun (bzw. elf) Siegen

Wie die Bayern in der laufenden Saison und auch 2012/13, so starteten auch schon Borussia Dortmund und der Hamburger SV einst mit neun Siegen in Folge in eine Spielzeit.

Unter Thomas Tuchel gelang dem BVB in der Saison 2015/16 ein perfekter Saisonstart mit neun Siegen in Serie. Der Lauf des BVB endete erst am sechsten Bundesliga-Spieltag durch ein 1:1-Unentschieden bei 1899 Hoffenheim. Aber: Zählt man die beide Siege in der Europa-League-Qualifikation gegen den Wolfsberger AC hinzu (1:0, 5:0), hat Tuchel damals mit Dortmund sogar elf Partien in Folge gewonnen, bevor in Sinsheim die Serie riss.

Real Madrid als bislang letztes Team mit neun Siegen zum Saisonstart

Unter Carlo Ancelotti war Real Madrid die bislang letzte Mannschaft, die die Chance hatte, mit zehn Siegen einen Rekord aufzustellen. Allerdings riss die Erfolgsserie der "Königlichen" auch in Spiel Nummer zehn.

In der Saison 2022/23 gab es am siebten Spieltag in La Liga nur ein 1:1 zuhause gegen CA Osasuna. Dabei verspielten die Madrilenen eine zwischenzeitliche Führung durch den Treffer von Vinicius jr.

Auch in seiner Zeit bei Chelsea startete Ancelotti 2009/10 mit ebenfalls neun Siegen in Folge. Den Rekord von zehn Erfolgen in Serie verpassten die "Blues" damals durch eine 1:3-Pleite in der Premier League auswärts bei Wigan Athletic.

Allerdings musste Chelsea in dieser Partie ab der 51. Minute in Unterzahl agieren, weil Torhüter Petr Cech wegen einer Notbremse vom Platz flog.

