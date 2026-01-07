- Anzeige -
Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund live: Bundesliga im Free-TV in SAT.1 und im kostenlosen Joyn-Stream

  • Aktualisiert: 07.01.2026
  • 12:51 Uhr
  • ran.de

Eintracht Frankfurt empfängt am 16. Spieltag der Bundesliga-Saison Borussia Dortmund. Das Auftaktspiel im Kalenderjahr 2026 läuft im Free-TV in SAT. 1 und im kostenlosen Joyn-Stream.

Die Bundesliga kehrt mit einer echten Kracher-Partie aus der Winterpause zurück. Am 9. Januar treffen im Rahmen des Freitagabendspiels Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund (ab 20:30 Uhr live in SAT.1 und im Joyn-Livestream) aufeinander.

Borussia Dortmund konnte sich mit einer starken Serie in den letzten Partien zumindest auf den zweiten Platz nach vorne schieben und hat folgerichtig eine gute Ausgangsposition, die Saison auf einem Champions-League-Platz zu beenden.

Eintracht Frankfurt gehört ebenfalls zu den Anwärtern auf einen Top-4-Platz, musste in den letzten Wochen aber etwas federn lassen und droht als Tabellen-Siebter, den Anschluss ein wenig zu verlieren.

Hier kostenlos streamen: Frankfurt vs. Dortmund am am 9. Januar ab 19:50 Uhr auf Joyn

Das Bundesliga-Duell zwischen Frankfurt und Dortmund live auf Joyn streamen.

Die Hessen stehen vor dem Heimspiel folgerichtig vielleicht sogar ein bisschen mehr unter Druck. Für den BVB geht es aber natürlich auch darum, den Abstand auf den FC Bayern, der aktuell bei neun Zählern liegt, nicht noch größer werden zu lassen - und zumindest ein wenig Druck auszuüben.

Frankfurt und Dortmund treffen zum 113.-mal aufeinander. Der BVB führt im direkten Vergleich mit 55 Siegen, 22 Remis und 35 Niederlagen.

Die Bundesliga und 2. Liga auf Joyn

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?

  • Spiel: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund
  • Wettbewerb: Bundesliga; 16. Spieltag
  • Datum: 9. Januar 2025
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Deutsche Bank Park

Bundesliga live: Läuft die Partie Frankfurt - Dortmund im Free-TV?

Ja. Das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund wird live und in voller Länge im Free-TV in SAT. 1 gezeigt. Die Vorbereichtserstattung beginnt bereits um 19:50 Uhr, ehe ab 20:30 Uhr der Ball rollt.

Nach dem Spiel bleibt ausreichend Zeit für die Nachberichterstattung, ehe die Übertragung um 23:15 Uhr enden wird.

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt live?

Die Partie SGE vs. BVB wird live und in voller Länge im Joyn-Stream gezeigt. Dieser ist wie gewohnt kostenfrei abrufbar. Auch die Vor- und Nachberichte sind in voller Länge im Livestream zu sehen.

Dortmund gastiert in Frankfurt: Wo gibt's heute einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?

Einen Ticker zu Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels

