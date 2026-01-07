Eintracht Frankfurt empfängt am 16. Spieltag der Bundesliga-Saison Borussia Dortmund. Das Auftaktspiel im Kalenderjahr 2026 läuft im Free-TV in SAT. 1 und im kostenlosen Joyn-Stream.

Die Bundesliga kehrt mit einer echten Kracher-Partie aus der Winterpause zurück. Am 9. Januar treffen im Rahmen des Freitagabendspiels Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund (ab 20:30 Uhr live in SAT.1 und im Joyn-Livestream) aufeinander.

Borussia Dortmund konnte sich mit einer starken Serie in den letzten Partien zumindest auf den zweiten Platz nach vorne schieben und hat folgerichtig eine gute Ausgangsposition, die Saison auf einem Champions-League-Platz zu beenden.

Eintracht Frankfurt gehört ebenfalls zu den Anwärtern auf einen Top-4-Platz, musste in den letzten Wochen aber etwas federn lassen und droht als Tabellen-Siebter, den Anschluss ein wenig zu verlieren.