Borussia Dortmunds Krise verschärft sich durch eine 0:2 (0:1)-Niederlage am Freitagabend in Frankfurt immer mehr. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

Emre Can (Borussia Dortmund): "Wir sind derzeit einfach nicht gut genug. Es ist mir eigentlich vollkommen egal, wie wir zurzeit spielen, wir müssen einfach Punkte holen, aber das schaffen wir nicht. Wir gewinnen die Spiele nicht, das macht eine Topmannschaft aus und das sind wir zurzeit nicht. Die Tabelle lügt nicht. Das muss sich schleunigst ändern. Das habe ich schon am Dienstag nach der Niederlage in Kiel gesagt, sage ich auch heute. Wir haben zwar viel Ballbesitz, aber am Ende stehen wir immer mit null Punkten da. Das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Wir haben es von Anfang an versucht, aber die Eintracht ist keine blinde Truppe, die können auch kicken."

Emre Can zu den kniffligen Szenen im Strafraum und möglichen Elfmetern für den BVB: "Ich war gerade in der Kabine und habe mit dem Schiedsrichter geredet. Er ist immer noch der Meinung, dass das kein Elfmeter für uns ist. Aber ich verstehe das nicht. Wenn du mit gefühlt 35 km/h in den Sechzehner gehst und bei so einem Kontakt gibt es dann keinen Elfmeter. Wie geht das? Ich verstehe es nicht? Da musst du als Schiedsrichter auch hier in Frankfurt den Mut haben und rausgehen, um dir die Szene anzugucken. Wenn du dann sagst, dass es trotzdem kein Elfmeter ist, verstehe ich es. Ich habe den Schiedsrichter auch gebeten, rauzugehen und sich die Szene anzuschauen. Ich verstehe das nicht, ich kann es mir nicht erklären."