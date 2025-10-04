Anzeige

ran hat die Stimmen zum Spiel zusammengefasst. (Quelle: Sky) Jonathan Tah (FC Bayern München): "Wir verbessern uns von Spiel zu Spiel. Wir können auch in jedem Spiel etwas finden, was wir verbessern können. Trotz der frühen Führung sind wir nicht gut ins Spiel reingekommen, da geht es mehr um die Art und Weise als das Ergebnis. Danach haben wir uns dann aber gesteigert." Manuel Neuer (FC Bayern München): "Es war ein souveräner Auswärtssieg, es war kaum die Gefahr, ein Gegentor zu fressen. Wie wir das dritte Tor aus dem Konter gemacht haben, zeigt auch, dass wir aus dem Verteidigungs- in den Angriffsmodus blitzschnell umschalten können. Ich freue mich, dass ich jetzt gleich viele Bundesliga-Siege wie Thomas Müller in meiner Karriere gefeiert habe." Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Wir haben das heute stabil und gut gemacht. Die Jungs haben heute vor allem in der Box-Verteidigung stark agiert. Jetzt freue ich mich morgen auf die Wiesn – ein bisschen mit der Familie, ein bisschen Kultur. Da trinke ich dann auch mal ein Bier."

Timo Werner, Serge Gnabry und Co.: Diese Bundesliga-Stars sind im Sommer 2026 ablösefrei zu haben 1 / 20 © Getty Images Kein neuer Werner-Vertrag? Diese Bundesliga-Stars sind 2026 ablösefrei

Spätestens im Sommer 2026 soll die Ära von Timo Werner (Mi.) bei RB Leipzig enden. Laut "Sport Bild" soll der auslaufende Vertrag des Stürmers nicht verlängert werden. ran zeigt weitere Bundesliga-Stars, die nach aktuellem Stand im Sommer 2026 ablösefrei zu haben sind. (Stand: 1. Oktober 2025, Quelle: transfermarkt.de) © 2025 Getty Images Timo Werner (RB Leipzig)

Position: Linksaußen/Mittelstürmer

Alter: 29 Jahre

Im Verein seit: August 2022 © 2025 Getty Images Dayot Upamecano (FC Bayern München)

Position: Innenverteidiger

Alter: 26 Jahre

Im Verein seit: Juli 2021 © ZUMA Press Wire Serge Gnabry (FC Bayern München)

Position: Linksaußen/offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 30 Jahre

Im Verein seit: Juli 2017 © 2025 Getty Images Leon Goretzka (FC Bayern München)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 30 Jahre

Im Verein seit: Juli 2018 © Ulmer/Teamfoto Manuel Neuer (FC Bayern München)

Position: Torwart

Alter: 39 Jahre

Im Verein seit: Juli 2011 © 2025 Getty Images Raphael Guerreiro (FC Bayern München)

Position: Linksverteidiger

Alter: 31 Jahre

Im Verein seit: Juli 2023 © 2025 Getty Images Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 29 Jahre

Im Verein seit: Juli 2019 © Kirchner-Media Emre Can (Borussia Dortmund)

Position: Innenverteidiger/defensiver Mittelfeldspieler

Alter: 31 Jahre

Im Verein seit: Juli 2020 © Jan Huebner Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Position: Innenverteidiger

Alter: 30 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © 2025 Getty Images Pascal Groß (Borussia Dortmund)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 34 Jahre

Im Verein seit: August 2024 © Matthias Koch Diogo Leite (1. FC Union Berlin)

Position: Innenverteidiger

Alter: 26 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © AFP/SID/RONNY HARTMANN Xaver Schlager (RB Leipzig)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 28 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © 2025 Getty Images Peter Gulacsi (RB Leipzig)

Position: Torwart

Alter: 35 Jahre

Im Verein seit: Juli 2015 © 2025 Getty Images Amadou Haidara (RB Leipzig)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 27 Jahre

Im Verein seit: Januar 2019 © 2025 Getty Images Mario Götze (Eintracht Frankfurt)

Position: Offensiver Mittelfeldspieler

Alter: 33 Jahre

Im Verein seit: Juli 2022 © 2025 Getty Images Mahmoud Dahoud (Eintracht Frankfurt)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 29 Jahre

Im Verein seit: August 2024 © Nordphoto Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)

Position: Offensiver Mittelfeldspieler/Mittelstürmer

Alter: 34 Jahre

Im Verein seit: Januar 2016 © Jan Huebner Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Alter: 31 Jahre

Im Verein seit: Januar 2012 © 2025 Getty Images Jonas Wind (VfL Wolfsburg)

Position: Mittelstürmer

Alter: 26 Jahre

Im Verein seit: Januar 2022