Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern: Stimmen zum Spiel - "Wir werden von Woche zu Woche stärker"
- Veröffentlicht: 04.10.2025
- 21:29 Uhr
- ran.de
Der FC Bayern München hat am 6. Spieltag einen souveränen 3:0 (2:0)-Sieg bei Eintracht Frankfurt eingefahren. ran hat die Stimmen zum Spiel.
Für den FC Bayern München geht es im Herbst 2025 bislang von einem Sieg zum nächsten. Am Samstagabend fuhr das Team von Coach Vincent Kompany in der Bundesliga den zehnten Pflichtspiel-Erfolg in Serie ein und stellte damit einen Rekord auf.
Beim 3:0 (2:0)-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt stellte Luis Diaz schon nach 15 Sekunden durch seinen Führungstreffer die Weichen zugunsten des Rekordmeisters.
Dennoch gab es nach dem insgesamt überzeugenden und auch verdienten Sieg durchaus auch kritische Töne auf Bayern-Seite im Deutsche Bank Park von Frankfurt.
ran hat die Stimmen zum Spiel zusammengefasst. (Quelle: Sky)
Jonathan Tah (FC Bayern München): "Wir verbessern uns von Spiel zu Spiel. Wir können auch in jedem Spiel etwas finden, was wir verbessern können. Trotz der frühen Führung sind wir nicht gut ins Spiel reingekommen, da geht es mehr um die Art und Weise als das Ergebnis. Danach haben wir uns dann aber gesteigert."
Manuel Neuer (FC Bayern München): "Es war ein souveräner Auswärtssieg, es war kaum die Gefahr, ein Gegentor zu fressen. Wie wir das dritte Tor aus dem Konter gemacht haben, zeigt auch, dass wir aus dem Verteidigungs- in den Angriffsmodus blitzschnell umschalten können. Ich freue mich, dass ich jetzt gleich viele Bundesliga-Siege wie Thomas Müller in meiner Karriere gefeiert habe."
Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Wir haben das heute stabil und gut gemacht. Die Jungs haben heute vor allem in der Box-Verteidigung stark agiert. Jetzt freue ich mich morgen auf die Wiesn – ein bisschen mit der Familie, ein bisschen Kultur. Da trinke ich dann auch mal ein Bier."
Harry Kane (FC Bayern München): "Wir werden von Woche zu Woche stärker, so kann es weitergehen. Wir haben eine gute Energie auf dem Platz. In der zweiten Halbzeit haben wir auch noch mehr Chancen herausgespielt."
Christoph Freund (Sportdirektor FC Bayern München): "Es war ein perfekter Spielverlauf für uns mit dem 1:0 nach 15 Sekunden. Harry Kane hat dann auch noch ein perfektes Weitschusstor erzielt. In der zweiten Halbzeit haben wir dann auch noch einige Großchancen herausgespielt und defensiv nichts zugelassen. Wir sind sehr happy mit dem Team, das wir zusammengestellt haben. Die Mannschaft ist in sich gefestigt, sie muss funktionieren. Fußball ist ein Mannschaftssport und die einzelnen Charaktere müssen zusammenpassen."
Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt): "Wenn man mit einem so frühen Gegentor startet, ist es natürlich sehr bitter. Die Bayern legen sich mit ihrer Qualität dann den Gegner zurecht."
Markus Krösche (Sportvorstand Eintracht Frankfurt): "Bayern gehört schon seit Jahren zu den besten Mannschaften in Europa. Gegen den FC Bayern München in dieser Verfassung braucht man eine Topform - und die hatten wir heute nicht."