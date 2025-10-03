Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sieht seinen Klub weiter in einer ganz starken Position.

Florian Wirtz wechselte lieber nach Liverpool als zum FC Bayern, auch Nick Woltemade ging in die Premier League und nicht zum Rekordmeister - der Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sieht seinen Klub trotz dieser schmerzhaften Personalien weiter in einer ganz starken Position.

"Wir können uns jeden Transfer leisten, den wir machen wollen", sagte der 58-jährige Jan-Christian Dreesen im Interview mit der "Welt am Sonntag": "Der FC Bayern ist nach wie vor einer der attraktivsten Klubs der Welt."

Dreesen erläuterte: "Wir haben eine ausgezeichnete Kapitalquote, dem FC Bayern geht es sehr gut. Aber wir wollen einen Spieler bezahlen können, ohne zur Bank rennen zu müssen. Das ist nicht in der DNA des FC Bayern."

Dennoch räumte er ein, eine der größten Herausforderungen für den Klub bestehe darin, die "internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten". Der FC Bayern müsse auf die Kosten achten und sich zugleich "gewaltig strecken, um unsere Topspieler zu halten. Gerade, weil es unmoralische Angebote von anderen Klubs gibt".