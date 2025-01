Eintracht Frankfurt: Wechsel von Omar Marmoush zu Manchester City - SGE-Sportvorstand Markus Krösche: "Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch"

Trainer Dino Toppmöller setzte im Angriff in Abwesenheit von Marmoush auf Ansgar Knauff. "Wenn man einen Spieler von Omars Qualität verliert, ist es nie schön. Aber wir haben genug Qualität im Kader. Am Ende konnte Omar auch viel scheinen, weil wir als Team gut funktioniert haben. Jetzt ist es eben so", sagte Toppmöller.

"Dass so ein Spieler Interesse weckt, ist ganz normal. Dass es so konkret wird, ist so nicht geplant gewesen. Aber es ist ein Teil dieses Geschäfts", sagte Krösche.

Omar Marmoush: Manchester City wollte Einsatz gegen Borussia Dortmund verhindern

Laut "Sky" wollte City einen Einsatz Marmoushs gegen den BVB möglichst verhindern.

City sei "kein normaler Klub, das ist für ihn eine Riesenchance", sagte Krösche: "Dass es im Winter passieren wird, ist nicht so geplant gewesen. Aber das ist im Leben manchmal so. Großes Kompliment an Omar, der in den letzten beiden Spielen eine herausragende Leistung gebracht hat. Das zeigt, was für einen Charakter er hat."

Trainer Dino Toppmöller hatte am Donnerstag noch angekündigt, der 25-Jährige werde gegen den BVB "im Normalfall spielen". Seine Abschiedsvorstellung in Frankfurt gab Marmoush somit aber wohl schon am vergangenen Dienstag. Beim 4:1 (1:1)-Sieg gegen den SC Freiburg verabschiedete er sich mit einem Treffer, zwei Assists und einem Rekord: Er erzielte als erster Frankfurter 15 Tore in der Hinrunde. Damit führte er die Eintracht fast im Alleingang bis auf Platz drei.