Trotz eines Doppelpacks von Hugo Ekitike ist Eintracht Frankfurt zum ersten Mal in diesem Jahr nicht als Sieger vom Platz gegangen. Nach vier Pflichtspielsiegen in Folge kamen die Hessen am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga nicht über ein 2:2 (1:0) bei der abstiegsbedrohten TSG Hoffenheim hinaus.

Dennoch darf der Tabellendritte Eintracht Frankfurt von der Champions League träumen. Der Vorsprung auf den ersten Platz außerhalb der Königsklasse beträgt fünf Punkte.

Ekitike traf per Foulelfmeter (26.) und nach einer starken Kombination (71.) für die Frankfurter beim "Heimspiel in Sinsheim".

Ihre Form kann die Eintracht schon am Donnerstag erneut unter Beweis stellen: Vor dem letzten Spiel in der Ligaphase der Europa League bei der AS Rom hat die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller den Achtelfinaleinzug so gut wie sicher. Gift Orban (65.) und Adam Hlozek (90.+5) retteten der TSG einen wertvollen Punkt im Abstiegskampf.

Vor der Partie bestimmten auf beiden Seiten die Personalien die Schlagzeilen. Nach dem Transfer von Marmoush zu Manchester City für bis zu 80 Millionen Euro hat die Eintracht Elye Wahi als Ersatz verpflichtet. Der 22-Jährige kommt von Olympique Marseille und kostet bis zu 26 Millionen - Wahi ist damit der teuerste Zugang in der Eintracht-Geschichte.