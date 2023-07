Rafinha. Der Name löst bei vielen Anhängern des FC Schalke 04 und des FC Bayern München für ein Grinsen. Der Verteidiger erlebte die erfolgreichste Zeit in der Karriere in der Bundesliga.

Rafinha peilt Bundesliga-Rückkehr an! Der 37-Jährige wünscht sich ein Karriereende in Deutschland. Sein Vertrag beim FC Sao Paulo läuft zum Ende des Jahres aus.

Rafinha möchte in die Bundesliga zurück

Und wenn es nach Marcio Rafael Ferreira de Souza geht, wie Rafinha mit bürgerlichem Namen heißt, dann darf das Ende seiner Karriere auch in Deutschland stattfinden.

Im Interview mit "transfermarkt.de" sagte der Rechtsverteidiger: "Ich will meine Karriere unbedingt in Europa und am liebsten in Deutschland beenden. Tatsächlich gab es schon erste Gespräche, und ich würde mich freuen, wenn wir uns schon bald wieder in der Bundesliga sehen."

Bis heute schwärmt der Außenverteidiger über den FC Bayern: "Für mich ist der FC Bayern kein Verein, er ist eine Familie. Egal, ob du den Zeugwart triffst, einen Mitarbeiter im Fanshop oder im Büro, jeder geht mit Freude zur Arbeit und genießt es, für die Bayern arbeiten zu dürfen. Für mich sind Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge für diese Entwicklung verantwortlich. Man hat in den letzten Monaten gesehen, was mit dem Klub passiert, wenn die beiden nicht mehr da sind. Sie sind die Gesichter des FC Bayern München."