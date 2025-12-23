- Anzeige -
Bundesliga

FC Augsburg: Manuel Baum bleibt bis Saisonende Trainer

  • Aktualisiert: 23.12.2025
  • 16:22 Uhr
  • SID

Manuel Baum bleibt doch über die Winterpause hinaus Trainer des Bundesligisten FC Augsburg.

Der 46-Jährige soll das vom Abstieg bedrohte Team bis zum Saisonende führen und dann in seine Funktionärsrolle zurückkehren.

"Wir sind überzeugt davon, dass Manuel Baum in der jetzigen Situation genau der richtige Trainer für unseren FC Augsburg ist", sagte Geschäftsführer Michael Ströll.

Baum war nach der Trennung von Sandro Wagner als Trainer für zunächst drei Spiele eingesprungen, dabei holte er vier Punkte und kassierte nur ein Gegentor.

"Ich freue mich, noch etwas länger Cheftrainer des FCA zu sein. Für mich ist aber wichtig, wieder in meine ursprüngliche Position zurückwechseln zu können", sagte er.

Baum soll nach jetzigem Stand im Sommer in seine Rolle als "Leiter Entwicklung & Fußballinnovation" zurückkehren, die er seit seiner Rückkehr zum FCA bekleidet. Schon von 2016 bis 2019 war er Cheftrainer des Klubs. "Wir freuen uns sehr, dass Manuel sich bereiterklärt hat, die Aufgabe bis Saisonende fortzuführen. Er hat sehr gute Arbeit geleistet. Darauf wollen wir gemeinsam in 2026 aufbauen", so Ströll weiter.

Augsburg überwintert auf Platz 15 der Tabelle, zwei Punkte vor dem Relegationsplatz. "Wir werden nach der kurzen Winterpause gemeinsam alles dafür tun, um eine erfolgreiche Saison zu spielen", sagte Baum.

