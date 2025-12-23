Manuel Baum bleibt doch über die Winterpause hinaus Trainer des Bundesligisten FC Augsburg.

Der 46-Jährige soll das vom Abstieg bedrohte Team bis zum Saisonende führen und dann in seine Funktionärsrolle zurückkehren.

"Wir sind überzeugt davon, dass Manuel Baum in der jetzigen Situation genau der richtige Trainer für unseren FC Augsburg ist", sagte Geschäftsführer Michael Ströll.

Baum war nach der Trennung von Sandro Wagner als Trainer für zunächst drei Spiele eingesprungen, dabei holte er vier Punkte und kassierte nur ein Gegentor.

"Ich freue mich, noch etwas länger Cheftrainer des FCA zu sein. Für mich ist aber wichtig, wieder in meine ursprüngliche Position zurückwechseln zu können", sagte er.