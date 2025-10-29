Anzeige
9. Spieltag in der Bundesliga

FC Augsburg vs. Borussia Dortmund heute live: Bundesliga im TV, im Livestream und im Ticker

  • Aktualisiert: 31.10.2025
  • 15:23 Uhr

Am 9. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Augsburg auf Borussia Dortmund. So verfolgt Ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.

Am 9. Spieltag der Bundesliga-Saison könnte Borussia Dortmund den FC Augsburg noch weiter in die Krise stürzen.

Der BVB, der sich im DFB-Pokal knapp gegen Eintracht Frankfurt durchsetzte, will seinen Platz in der Spitzengruppe mit einem Sieg manifestieren.

Gleichzeitig könnten die "Schwarz-Gelben" die Stimmung in Augsburg verschlimmern. Die Mannschaft von Sandro Wagner verlor nach dem 0:6 gegen RB Leipzig in der Liga auch im DFB-Pokal. Gegen den VfL Bochum flogen die Augsburger nach einem 0:1 raus.

Bei einer Niederlage gegen den BVB würde die Wagner-Truppe wohl endgültig im Abstiegskampf ankommen.

So verfolgt Ihr das Spiel im TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker.

Anzeige
Anzeige

FC Augsburg vs. Borussia Dortmund heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?

Anzeige
Anzeige

Bundesliga live: Läuft die Partie Augsburg - Dortmund heute im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV übertragen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

FC Augsburg empfängt heute den BVB live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Das Spiel wird bei Sky übertragen. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt Augsburg gegen Dortmund heute live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.

Anzeige

BVB zu Gast in Augsburg heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesligaspiel?

Einen Liveticker zu FC Augsburg gegen Borussia Dortmund gibt's wie gewohnt auf ran.de.

Anzeige

FC Augsburg vs. Borussia Dortmund heute live: Alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga

  • Spiel: FC Augsburg vs. Borussia Dortmund
  • Datum und Uhrzeit: 31. Oktober 2025; 20:30 Uhr
  • Trainer: Sandro Wagner (FC Augsburg), Niko Kovac (Borussia Dortmund)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky GO, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Führungsspieler des BVB: Can (r.) und Schlotterbeck
News

Dortmund in Augsburg ohne Schlotterbeck - Can dabei

  • 31.10.2025
  • 15:32 Uhr
Zuletzt in der Kritik: Gerardo Seoane
News

Nach Ende in Gladbach: Seoane kehrt nach Bern zurück

  • 31.10.2025
  • 15:27 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Termine, Übertragungen im TV und kostenlosen Joyn-Livestream

  • 31.10.2025
  • 15:24 Uhr
DFB-Pokal-Auslosung
News

DFB-Pokal: Auslosung des Achtelfinals im Free-TV, Livestream und im Liveticker

  • 31.10.2025
  • 15:24 Uhr
Borussia Mönchengladbach v FC Bayern München - Bundesliga
News

FC Bayern vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 31.10.2025
  • 15:23 Uhr
24.05.2025, Champions League Munich Arena, Muenchen, Fussball, im Bild: Allianz Arena ohne Allianz Logo fuer die Champions League Finale vorbereitet *** 24 05 2025, Champions League Munich Arena, M...
News

Chance für den FC Bayern: CL-Finale wohl erneut in München

  • 31.10.2025
  • 15:09 Uhr
Kristensen
News

SSC Neapel vs. Eintracht Frankfurt: Champions League im Ticker, im TV und Livestream

  • 31.10.2025
  • 14:43 Uhr
Ole Werner will mit RB Leipzig nachlegen
News

Leipzigs Werner erwartet "Spiel auf Augenhöhe" gegen Stuttgart

  • 31.10.2025
  • 14:38 Uhr
FC Bayern
News

Paris St.-Germain vs. FC Bayern München: Champions League im TV, Livestream und im Ticker

  • 31.10.2025
  • 14:26 Uhr
Hannes Linßen (1949-2025)
News

Fortuna Köln trauert um langjährigen Trainer Linßen

  • 31.10.2025
  • 14:26 Uhr