9. Spieltag in der Bundesliga
FC Augsburg vs. Borussia Dortmund live: Bundesliga im TV, Livestream und Ticker
- Aktualisiert: 30.10.2025
- 16:12 Uhr
Am 9. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Augsburg auf Borussia Dortmund. So verfolgt Ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.
Am 9. Spieltag der Bundesliga-Saison könnte Borussia Dortmund den FC Augsburg noch weiter in die Krise stürzen.
Der BVB, der sich im DFB-Pokal knapp gegen Eintracht Frankfurt durchsetzte, will seinen Platz in der Spitzengruppe mit einem Sieg manifestieren.
Gleichzeitig könnten die "Schwarz-Gelben" die Stimmung in Augsburg verschlimmern. Die Mannschaft von Sandro Wagner verlor nach dem 0:6 gegen RB Leipzig in der Liga auch im DFB-Pokal. Gegen den VfL Bochum flogen die Augsburger nach einem 0:1 raus.
Bei einer Niederlage gegen den BVB würde die Wagner-Truppe wohl endgültig im Abstiegskampf ankommen.
So verfolgt Ihr das Spiel im TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker.
FC Augsburg vs. Borussia Dortmund live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?
- Spiel: FC Augsburg vs. Borussia Dortmund
- Wettbewerb: Bundesliga; 9. Spieltag
- Datum: 31. Oktober 2025
- Uhrzeit: 20:30 Uhr
- Austragungsort: WWK ARENA (Augsburg)
Bundesliga live: Läuft die Partie Augsburg - Dortmund im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen dem FC Augsburg und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV übertragen.
FC Augsburg empfängt den BVB live: Wo läuft das Match im Pay-TV?
Das Spiel wird bei Sky übertragen. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Bundesliga im Livestream: Wer zeigt Augsburg gegen Dortmund live?
Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.
BVB zu Gast in Augsburg live: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesligaspiel?
Einen Liveticker zu FC Augsburg gegen Borussia Dortmund gibt's wie gewohnt auf ran.de.
FC Augsburg vs. Borussia Dortmund live: Alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga
