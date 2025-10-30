Anzeige
Fußball

Geplatzter Wüsten-Deal: Lionel Messi kassiert Korb in Saudi-Arabien

  • Aktualisiert: 30.10.2025
  • 17:38 Uhr
  • SID

Benzema, Kante, Mahrez und Ronaldo – viele Topstars spielen bereits in Saudi-Arabien. Auch Lionel Messi wollte wohl für eine Zeit lang in die Wüste, wurde aber abgelehnt.

Saudi-Arabien hat offenbar ein Angebot abgelehnt, Fußball-Weltstar Lionel Messi für eine kurzfristige Verpflichtung in die heimische Liga zu holen.

Das bestätigte Abdullah Hammad, CEO der Mahd Sports Academy, in einem Podcast des saudischen Medienhauses "Thmanyah".

Demnach habe Messis Team während der jüngsten Klub-WM Kontakt aufgenommen, um zu erfragen, ob sich der Argentinier während der spielfreien Zeit in der US-amerikanischen MLS in der Wüste fit halten könne.

"Der Spieler wollte in Form bleiben und sich auf die kommende WM 2026 vorbereiten", sagte Hammad. Er habe das Angebot an den saudischen Sportminister weitergeleitet, dieser hat jedoch abgelehnt.

Anzeige
Anzeige

Lionel Messi von Saudi-Arabien abgelehnt

"Der Minister machte deutlich, dass die saudische Liga nicht als Vorbereitungsplattform für andere Turniere dienen soll", erklärte Hammad. Auf die Frage, ob Saudi-Arabien Messi tatsächlich abgelehnt habe, antwortete er: "Das stimmt."

Messi war 2023 zu Inter Miami gewechselt, nachdem zuvor über einen Wechsel nach Saudi-Arabien spekuliert worden war.

Der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner spielte vorher zwei Jahre für Paris Saint-Germain, nachdem er 2021 den FC Barcelona verlassen hatte.

Seit der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo durch Al-Nassr 2023 hat die Saudi Pro League zahlreiche internationale Stars angezogen, darunter Neymar oder Karim Benzema. Die WM 2034 wird in Saudi-Arabien stattfinden.

Auch interessant: DFB-Pokal ohne VAR macht deutlich: Der Fußball braucht den Videobeweis - Kommentar

Anzeige
Mehr News und Videos zum Fußball
Maehle verletzte sich im Training
News

Wolfsburg wohl länger ohne Maehle

  • 30.10.2025
  • 17:42 Uhr
imago images 1068145271
News

Neues Bayern-Stadion: Die Hintergründe zum Deal

  • 30.10.2025
  • 17:31 Uhr
imago images 1068484867
News

Woltemade glänzt als "neuer Held"

  • 30.10.2025
  • 17:20 Uhr
Augsburg-Trainer Sandro Wagner beim 0:6 gegen Leipzig
News

"Wir haben Bock!" - Wagner trotzt der FCA-Krise

  • 30.10.2025
  • 16:57 Uhr
imago images 1068233793
News

Vor CL-Duell gegen Bayern: Personeller Rückschlag für PSG

  • 30.10.2025
  • 16:36 Uhr
Geht der Aufschwung für Alexander Blessin weiter?
News

St. Paulis Blessin: Mit Pokalschwung ins Krisenduell

  • 30.10.2025
  • 16:22 Uhr
Das 1:1 fiel aus einer Abseitsposition
News

"Ein bisschen amateurhaft": Fehlender VAR sorgt für Kritik

  • 30.10.2025
  • 16:19 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

DFB-Pokal live: Spiele, Termine, Ergebnisse, Übertragungen im Free-TV und im Joyn-Stream - die Partien der 2. Runde

  • 30.10.2025
  • 16:15 Uhr
Optimistisch: Bayern-Präsident Herbert Hainer
News

Hainer über FCB-Finanzen: "Können zufrieden sein"

  • 30.10.2025
  • 16:14 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Termine, Übertragung im TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 30.10.2025
  • 16:13 Uhr