Fußball
Geplatzter Wüsten-Deal: Lionel Messi kassiert Korb in Saudi-Arabien
- Aktualisiert: 30.10.2025
- 17:38 Uhr
- SID
Benzema, Kante, Mahrez und Ronaldo – viele Topstars spielen bereits in Saudi-Arabien. Auch Lionel Messi wollte wohl für eine Zeit lang in die Wüste, wurde aber abgelehnt.
Saudi-Arabien hat offenbar ein Angebot abgelehnt, Fußball-Weltstar Lionel Messi für eine kurzfristige Verpflichtung in die heimische Liga zu holen.
Das bestätigte Abdullah Hammad, CEO der Mahd Sports Academy, in einem Podcast des saudischen Medienhauses "Thmanyah".
Demnach habe Messis Team während der jüngsten Klub-WM Kontakt aufgenommen, um zu erfragen, ob sich der Argentinier während der spielfreien Zeit in der US-amerikanischen MLS in der Wüste fit halten könne.
"Der Spieler wollte in Form bleiben und sich auf die kommende WM 2026 vorbereiten", sagte Hammad. Er habe das Angebot an den saudischen Sportminister weitergeleitet, dieser hat jedoch abgelehnt.
Lionel Messi von Saudi-Arabien abgelehnt
"Der Minister machte deutlich, dass die saudische Liga nicht als Vorbereitungsplattform für andere Turniere dienen soll", erklärte Hammad. Auf die Frage, ob Saudi-Arabien Messi tatsächlich abgelehnt habe, antwortete er: "Das stimmt."
Messi war 2023 zu Inter Miami gewechselt, nachdem zuvor über einen Wechsel nach Saudi-Arabien spekuliert worden war.
Der achtmalige Ballon-d'Or-Gewinner spielte vorher zwei Jahre für Paris Saint-Germain, nachdem er 2021 den FC Barcelona verlassen hatte.
Seit der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo durch Al-Nassr 2023 hat die Saudi Pro League zahlreiche internationale Stars angezogen, darunter Neymar oder Karim Benzema. Die WM 2034 wird in Saudi-Arabien stattfinden.
