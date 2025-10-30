Benzema, Kante, Mahrez und Ronaldo – viele Topstars spielen bereits in Saudi-Arabien. Auch Lionel Messi wollte wohl für eine Zeit lang in die Wüste, wurde aber abgelehnt.

Saudi-Arabien hat offenbar ein Angebot abgelehnt, Fußball-Weltstar Lionel Messi für eine kurzfristige Verpflichtung in die heimische Liga zu holen.

Das bestätigte Abdullah Hammad, CEO der Mahd Sports Academy, in einem Podcast des saudischen Medienhauses "Thmanyah".

Demnach habe Messis Team während der jüngsten Klub-WM Kontakt aufgenommen, um zu erfragen, ob sich der Argentinier während der spielfreien Zeit in der US-amerikanischen MLS in der Wüste fit halten könne.

"Der Spieler wollte in Form bleiben und sich auf die kommende WM 2026 vorbereiten", sagte Hammad. Er habe das Angebot an den saudischen Sportminister weitergeleitet, dieser hat jedoch abgelehnt.