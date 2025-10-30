Anzeige
Fußball

FC Bayern vs PSG: Superstar fehlt bei Kracher-Duell in der Champions-League

  • Aktualisiert: 30.10.2025
  • 19:20 Uhr
  • SID

Schlechte Nachrichten für PSG. Desire Doue wird den Parisern im Champions-League-Duell gegen die Bayern fehlen.

Shootingstar Desire Doue wird Paris Saint-Germain im Champions-League-Spiel gegen Bayern München fehlen.

Der 20-Jährige erlitt im Ligaspiel beim FC Lorient (1:1) am Mittwochabend eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel. Laut Angaben des Klubs wird Doué, der in der 60. Minute auf einer Trage vom Feld gebracht wurde, "einige Wochen" ausfallen. Eine weitere Untersuchung erfolge nach der anstehenden Länderspielpause im November.

Erst kürzlich war Doué, einer der Finalhelden beim Pariser Triumph in der Königsklasse im Mai, nach einer sechswöchigen Verletzungspause zurückgekehrt. Beim 7:2 bei Bayer Leverkusen präsentierte er sich in der Vorwoche mit zwei Treffern wieder in starker Form. PSG empfängt die Bayern in der Ligaphase der Champions League am kommenden Dienstag.

Anzeige
Anzeige
Weitere Inhalte
imago images 1067381788
News

FC Liverpool: Mo Salah gerät in die Kritik wegen Florian Wirtz

  • 29.10.2025
  • 09:53 Uhr
imago images 1067122156

Wertvollster Fußballer jedes Jahrgangs - vier Bayern dabei

  • Galerie
  • 27.10.2025
  • 23:01 Uhr
FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3
News

Kommentar: Kompany muss bei Karl jetzt Mut beweisen

  • 27.10.2025
  • 10:01 Uhr
imago images 1066961253
News

Causa Boateng: Bayern-Bosse denken nach Fan-Protesten wohl um

  • 25.10.2025
  • 12:46 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 24.10.2025
  • 08:47 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 24.10.2025
  • 08:31 Uhr
FC Bayern
News

Nicht alle glücklich: Ein Bayern-Star ist der große Verlierer

  • 23.10.2025
  • 21:53 Uhr
Bayern-Kapitän Manuel Neuer
News

Nach Champions-League-Gala - Manuel Neuer umdribbelt Vertragsfrage

  • 23.10.2025
  • 15:25 Uhr
imago images 1068100428
News

Schöne Geste: Eintracht gedenkt Diogo Jota

  • 23.10.2025
  • 14:26 Uhr
Jubel zum Tor zum 1:0 durch Lennart Karl (FC Bayern Muenchen, 42) mit Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Muenchen, 45), GER, FC Bayern Muenchen vs. Club Bruegge, Fussball, UEFA Champions League, Liga-P...
News

Bayern-Noten: Teufels-Karl überragt, Olise fällt ab

  • 23.10.2025
  • 11:45 Uhr