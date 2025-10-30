Anzeige
Fußball

Nächstes Tor für Newcastle United: Nick Woltemade ist der "neue Held"

  • Aktualisiert: 30.10.2025
  • 17:20 Uhr
  • SID

Bei Nick Woltemade läuft es seit seinem Wechsel auf die Insel hervorragend. Sechs Tore in elf Spielen sprechen für sich. Jetzt hat er selbst über seine neue sportliche Heimat gesprochen.

Shearer. Keegan. Isak. Woltemade? Nach seinem Treffer im League Cup gegen Tottenham Hotspur (2:0) hat Nick Woltemade Vergleiche mit Newcastle Uniteds illustren Stürmerstars aufgegriffen.

"Ich agiere auf dem Platz anders als frühere Newcastle-Stürmer. Ich bespiele seltener die Tiefe und habe den Ball lieber selbst am Fuß", erklärte der 23-Jährige, der bei den Magpies bisher einen Saisonstart nach Maß erlebt.

Startschwierigkeiten scheinen für Deutschlands Sturmexport in England kein Thema zu sein. "Es war sehr leicht für mich, in Newcastle anzukommen. Alle haben von Tag eins an viel mit mir gesprochen. Das hat es erleichtert, in ein fremdes Land samt fremder Sprache zu kommen", sagte Woltemade.

"Zudem sind deutschsprachige Spieler wie Fabian Schär und Malick Thiaw im Verein, mit denen ich mich gut verstehe."

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle Infos zum Fußball

  • Vor CL-Duell gegen Bayern: Personeller Rückschlag für PSG

Anzeige
Anzeige

Nick Woltemade ist mittlerweile "Big Nick"

Mit sechs Toren in elf Spielen ist in England ein Hype um "Big Nick" ausgebrochen. Vor allem mit dem Kopf trumpft der 90-Millionen-Euro-Mann groß auf: Nach seinem 2:0, das die erste Auswärtsniederlage der "Spurs" besiegelte, titelte der "Telegraph": "Newcastle hat schon einen neuen Helden."

Sowohl bei den Fans als auch in der Mannschaft selbst kommt vor allem Woltemades unermüdliches Arbeitsethos gut an.

"Über 90 Minuten ist er der erste Spieler, der verteidigt, und der erste, der attackiert. Es ist toll, mit einem Stürmer wie Nick zu spielen", sagte sein Teamkollege Sandro Tonali.

Auch interessant: DFB-Pokal ohne VAR macht deutlich: Der Fußball braucht den Videobeweis - Kommentar

Mehr News und Videos zum Fußball
Maehle verletzte sich im Training
News

Wolfsburg wohl länger ohne Maehle

  • 30.10.2025
  • 17:42 Uhr
imago images 1068226896
News

Geplatzter Deal: Messi kassiert Korb in Saudi-Arabien

  • 30.10.2025
  • 17:38 Uhr
imago images 1068145271
News

Neues Bayern-Stadion: Die Hintergründe zum Deal

  • 30.10.2025
  • 17:31 Uhr
Augsburg-Trainer Sandro Wagner beim 0:6 gegen Leipzig
News

"Wir haben Bock!" - Wagner trotzt der FCA-Krise

  • 30.10.2025
  • 16:57 Uhr
imago images 1068233793
News

Vor CL-Duell gegen Bayern: Personeller Rückschlag für PSG

  • 30.10.2025
  • 16:36 Uhr
Geht der Aufschwung für Alexander Blessin weiter?
News

St. Paulis Blessin: Mit Pokalschwung ins Krisenduell

  • 30.10.2025
  • 16:22 Uhr
Das 1:1 fiel aus einer Abseitsposition
News

"Ein bisschen amateurhaft": Fehlender VAR sorgt für Kritik

  • 30.10.2025
  • 16:19 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

DFB-Pokal live: Spiele, Termine, Ergebnisse, Übertragungen im Free-TV und im Joyn-Stream - die Partien der 2. Runde

  • 30.10.2025
  • 16:15 Uhr
Optimistisch: Bayern-Präsident Herbert Hainer
News

Hainer über FCB-Finanzen: "Können zufrieden sein"

  • 30.10.2025
  • 16:14 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Termine, Übertragung im TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 30.10.2025
  • 16:13 Uhr