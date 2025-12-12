FC Bayern München: Auch Kompanys Trainerteam verlängert

Vincent Kompany kann nach seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern weiter auf sein eingespieltes Trainerteam zählen. Der FC Bayern München gab am Freitag bekannt, gelten nun auch die Vereinbarungen mit den Assistenten René Maric, Aaron Danks und Floribert Ngalula sowie mit Torwarttrainer Michael Rechner bis zum 30. Juni 2029.

