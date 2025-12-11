- Anzeige -
Alle NFL-Highlights auf JoyN

NFL: Ex-Raiders-Star Henry Ruggs in ein strengeres Gefängnis verlegt

  • Aktualisiert: 12.12.2025
  • 11:52 Uhr
  • ran.de

Ex-NFL-Spieler Henry Ruggs ist während seiner Haftstrafe in ein strengeres Gefängnis verlegt worden.

Der ehemalige NFL-Spieler Henry Ruggs, einst Wide Receiver bei den Las Vegas Raiders, wurde kürzlich von einem Minimum-Security-Gefängnis in ein Medium-Security-Gefängnis in Nevada verlegt.

Die Verlegung erfolgte Ende Oktober, wie aus Aufzeichnungen des Nevada Department of Corrections hervorgeht.

Das Department gab keine Details bekannt, wird in einer E-Mail vom "Las Vegas Review-Journal" aber wiefolgt zitiert: "Im Allgemeinen kann ein Straftäter, der während einer niedrigeren Haftstufe Verstöße begeht, je nach Art und Schwere der Verstöße wieder in eine höhere Haftstufe versetzt werden."

Der 25-jährige, der von den Raiders 2020 in der ersten Runde gedraftet wurde, verbüßt seit August 2023 eine Haftstrafe von drei bis zehn Jahren. Grund ist ein tödlicher Autounfall im November 2021 in Las Vegas: Ruggs fuhr unter Alkoholeinfluss mit einer Geschwindigkeit von über 250 km/h, als er in ein anderes Fahrzeug krachte.

Dabei kamen die 23-jährige Tina Tintor und ihr Hund ums Leben. Ruggs' Blutalkoholwert lag bei 0,161 Promille, doppelt so hoch wie erlaubt. Er hatte zudem THC im Blut. Seine damalige Freundin, die Beifahrerin war, wurde schwer verletzt.

Henry Ruggs in strengeres Gefängnis verlegt

Nach seiner Verurteilung begann Ruggs seine Strafe im High Desert State Prison, bevor er in das Stewart Conservation Camp in Las Vegas verlegt wurde. Nun befindet er sich seit dem 29. Oktober im Northern Nevada Correctional Center in Carson City.

Ruggs' Karriere in der NFL endete abrupt mit dem Unfall. Als vielversprechendes Talent beeindruckte er mit seiner Geschwindigkeit, nach dem Vorfall wurde er von der Franchise umgehend entlassen.

Bislang gibt es keine Angaben zu einer möglichen vorzeitigen Entlassung. Ruggs könnte frühestens nach drei Jahren auf Bewährung hoffen.

