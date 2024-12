Jonathan Tah war lange großes Transferziel beim FC Bayern München. Nun hat wohl ein anderer Welt-Klub den DFB-Star im Auge.

Die Zukunft von Jonathan Tah ist weiter offen. Der Vertrag des Innenverteidigers von Bayer Leverkusen läuft noch bis Sommer des anstehenden Jahres, von einer Vertragsverlängerung über einen Wechsel zur Konkurrenz bis hin zu einem Abgang ins Ausland ist derzeit alles möglich.

Vor der laufenden Saison buhlte der FC Bayern München heftig um den DFB-Star. Zu einem Transfer kam es bekanntermaßen nicht. Noch nicht - denn so komplett abgekühlt ist das Thema Tah in München wohl nie.

Allerdings sorgt nun ein Medienbericht aus Spanien für Aufsehen. Wie das Portal "Jijantes" berichtet, ist der FC Barcelona am 28-Jährigen interessiert.

Demnach soll Barcas Sportdirektor Deco unter der Woche nach Leverkusen gereist sein, um mit Tah und dessen Berater das Gespräch zu suchen. Laut Bericht scheint ein ablösefreier Abgang im Sommer in Richtung Katalonien zurzeit als sehr wahrscheinlich, schließlich sollen beide Seiten äußerst zufrieden mit den Gesprächen gewesen sein.

Wie "Sky Sport" zudem berichtet, könnte womöglich auch der Trainer für Tah zum Faktor werden. In Hansi Flick hätte er einen deutschsprachigen Coach an seiner Seite, der wohl einen "klaren Plan" für Tah hat. Die beiden haben in Pini Zahavi zudem denselben Berater.