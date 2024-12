Der Rekordmeister hatte Nagelsmann Ende März 2023 nach nicht mal zwei Jahren im Amt als Tabellenzweiter entlassen und unmittelbar danach Thomas Tuchel als Nachfolger verpflichtet, was für viel Kritik an den Vorstandsbossen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sorgte.

"Ich würde schon sagen, dass ich viele Dinge ganz ordentlich gemacht habe bei Bayern. Ich weiß aber auch, dass ich Dinge anders machen würde heute", erklärte er auf der Sportmesse ISPO in München.

Julian Nagelsmann hat einige interessante Einblicke in seine Zeit beim FC Bayern München und auch seinen Rauswurf gegeben.

Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht über die politischen Strömungen bei Bayern München, die Kritik an seinem Auftreten und seinem Kleidungsstil sowie die Konsequenzen, die er daraus gezogen hat.

Nagelsmann über FC Bayern: Meinungsumschwung von einem Tag auf den anderen

"Es ist so, dass es in einem großen Klub immer politische Strömungen gibt, auf die man Rücksicht nehmen muss. Man darf sich trotzdem nicht verbiegen lassen und da gab es schon auch Momente, wo ich Entscheidungen getroffen habe in der Zeit bei Bayern, die ich jetzt im Nachhinein anders entscheiden würde", sagte er.

"Es kommt vor, dass Dinge, die heute sehr positiv bewertet werden, am nächsten Tag auf einmal komplett 180 Grad in die andere Richtung bewertet werden."

Unter anderem bezog er sich dabei auf die Kritik an seinem Auftreten und speziell seinem Kleidungsstil, auf die Nagelsmann noch einmal explizit einging.

"Am Ende finde ich schon, das man einfach unterscheiden muss, dass ich natürlich auch bei Bayern nach wie vor ein junger Trainer war, der andere Interessen hat als einer, der 60 Jahre ist oder auch andere Themen hat und daher bei Pressekonferenzen vielleicht auch eine andere Antwort gibt als einer, der 60 ist", meinte der langjährige Bundesliga-Coach.