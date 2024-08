FC Bayern: Coman-Abgang vor Abschluss - Einigung schon erzielt?

Laut der französischen "L'Equipe" soll der Nationalspieler ein Angebot des saudi-arabischen Klubs Al-Hilal bereits angenommen haben. In der Wüste würde er künftig mit dem brasilianischen Superstar Neymar zusammenspielen.

Das Wichtigste zum FC Bayern in Kürze

Laut Angaben des Transfer-Experten Nabil Djellit, der unter anderem für "France Football" berichtet, ist auch einer der interessierten Premier-League-Klubs namentlich bekannt. Es soll sich um den FC Liverpool handeln.

Coman wirbelt schon seit neun Jahren im Trikot der Bayern. Bislang gelangen ihm in 296 Partien für die Roten überragende 64 Tore und 66 Vorlagen. Sein wichtigstes Tor war jenes zum 1:0-Sieg im Champions-League-Finale 2020 gegen seinen Heimatklub Paris Saint-Germain.

Im Dress des Rekordmeisters feierte der Linksaußen neben dem Champions-League-Titel unter anderem auch acht deutsche Meisterschaften.

Sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2027. Das Transferfenster in den meisten europäischen Topligen schließt am Freitag, 30. August. In Saudi-Arabien können noch Spieler bis zum 2. September unter Vertrag genommen werden.