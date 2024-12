FC Bayern: Darum scheiterte der Tah-Transfer - Eberls 100 Millionen-Paket

Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze Spielplan

Tabelle

Anzeige

Ein Angriff, der genauso von Xabi Alonso vorgesehen war. "Das haben wir vorgehabt", sagte Tah: "Wir wollten, dass die Außen, in dem Fall Jerry Frimpong, immer wieder diese Läufe in die Tiefe machen. Deshalb haben wir auch ohne Stürmer gespielt. Weil wir ihnen das Gefühl geben wollten, sie können uns gut pressen." Entsprechend zufrieden verließen Tah und seine Kollegen die Allianz Arena. "Wir haben den Turnaround geschafft", meinte der 28-Jährige. Nach holprigem Saisonstart hat der Double-Gewinner nach der Länderspielpause alle vier Pflichtspiele bei einer Torbilanz von 12:4 für sich entschieden. Was auch an Tah liegt, unter dem die Defensive langsam wieder ähnlich sicher steht wie in der erfolgreichen Vorsaison. Deshalb war der Innenverteidiger auch einer der erklärten Wunschspieler von Bayern-Sportvorstand Max Eberl und wird auch nach dieser Saison wieder ein Thema sein, wenn er ablösefrei wechseln kann. Der Nachfrage, ob er künftig in München spielen werde, wich Tah nach dem Spiel grinsend aus. "Ich bin voll und ganz konzentriert auf Leverkusen. Ich freue mich, dass ich hier bin und ich freue mich, dass wir weiter im Wettbewerb sind", sagte er bei "Sky". Klargestellt hatte er aber auch nach dem geplatzten Transfer im vergangenen Sommer, dass er den Werksklub nach dann zehn Jahren auf jeden Fall am Saisonende verlassen wird, so dass er als ablösefreier Profi mit einem ordentlichen Handgeld rechnen kann. Fraglich allerdings, ob ihn der Weg dann tatsächlich zu den Bayern führen wird. Denn ein ähnlich gutes Angebot wie damals wird der Rekordmeister Tah wohl kaum mehr machen. Nach ran-Informationen soll das seinerzeit fest vereinbarte Jahresgehalt für den EM-Teilnehmer weit höher als die bislang kolportierten zwölf Millionen Euro gelegen haben.

Anzeige

Eberl faucht Reporter an: "Ist mir scheißegal!"

Insidern zufolge hätte Tah bei Bayern sein Leverkusener Salär von sechs Millionen Euro bei Bayern inklusive Boni nahezu verdreifacht, womit er in etwa auf einem Niveau mit seinen Nebenleute Minjae Kim (angeblich 17 Millionen Euro pro Jahr) und Dayot Upamecano (16 Millionen) gewesen wäre. Wie ran erfuhr, soll Eberl den Deal aber nicht im Aufsichtsrat durchbekommen haben, da das Gesamtpaket mit einem Fünfjahresvertrag und einer Ablöse von rund 30 Millionen Euro deutlich über 100 Millionen gelegen hätte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Tah-Poker: Bayern-Boss Eberl zu "naiv"? In der FCB-Führung gab es aber mehrheitlich die Überzeugung, dass dies zu viel Geld für Tah sei, an dessen Qualitäten es trotz der starken Vorsaison im Verhältnis zu den Kosten große Zweifel gab. Offenbar der Hauptgrund, warum die Münchner sich bei der Ablöse danach nicht mehr bewegten. Dabei war aus Leverkusener Sicht von vorne herein klar, dass man Tah als Spielführer niemals für die anscheinend maximal gebotenen 20 Millionen Euro abgegeben hätte. Eberls Annahme, damit erfolgreich zu sein, sei "naiv" gewesen, ist aus Leverkusen zu hören. Gleichwohl sorgte die Tatsache, dass sich die Verantwortlichen in München zumindest nach Ansicht von Bayer nicht an Absprachen gehalten und sich am Ende gar nicht mehr gemeldet haben sollen, für große Verärgerung. "Ich halte von Max Eberl nichts, absolut nichts. Und ich würde nicht mit ihm verhandeln", schimpfte CEO Fernando Carro im letzten August bei einem öffentlichen Fantreffen. Dafür entschuldigte er sich wenig später, allerdings nicht bei Eberl persönlich.

DFB-Pokal: Neuer nach Roter Karte bedient "Heftig war es nicht"