FC Bayern: Diaz macht gleich Laune - "Großartiger Job"

Zum Einstand in die Vorbereitung gelingt dem FC Bayern ein Sieg gegen Olympique Lyon. Luis Diaz sorgt gleich bei seinem ersten Spiel für große Begeisterung.

Das erste Spieltrikot von Luis Diaz war heiß begehrt. Auf der Tribüne wurde heftig geschubst und gedrängelt, als der Kolumbianer nach seinem gelungenen Einstand für den FC Bayern sein Jersey auszog, um es in einen aufgeregten Pulk zu werfen.

Einen Fan machte er damit noch ein wenig glücklicher als die anderen 34.500 Augenzeugen beim Test gegen Olympique Lyon (2:1).

Verantwortliche und Mitspieler hatten ein wenig Mühe, ihre Freude über den neuen 75-Millionen-Mann zu kontrollieren. Einen "großartigen Job" habe Diaz gemacht, lobte etwa Harry Kane.

"Er hat sich sehr, sehr gut eingefügt, sich schnell zwei, drei große Chancen herausgespielt. Er ist gut angekommen", ergänzte Sportdirektor Christoph Freund mit einem zufriedenen Lächeln.

Im Zuge einer Komplett-Rotation kam Diaz nach der Pause zum Einsatz, in diesen ersten 45 Minuten deutete er mindestens an, warum die Münchner so froh sind, warum sie ihn haben wollten.

Der 28-Jährige sorgte über die linke Außenbahn umgehend für Betrieb und dadurch mehrfach auch für Raunen auf den Rängen. Nur ein Treffer gelang ihm zum Einstand nicht trotz dreier Großchancen.