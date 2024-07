Nah dran an der Startelf: Konrad Laimer

Durch seine kämpferischen Auftritte in der Rückrunde machte der Österreicher auf sich aufmerksam, neben einem offensiven Gegenpart überzeugte der Mittelfeldmotor auf der Sechs. Durch die Verpflichtung Palhinhas ist in der Startaufstellung der Bayern vermutlich kein Platz mehr für Laimer, in einem defensiven System könnte er aber an die Seite des Portugiesen rücken. © Bildbyran