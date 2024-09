Kompany hofft auf Kane gegen Aston Villa

Doch Kane selbst gab noch in der Mixed Zone erste Entwarnung. "Im ersten Moment war es sehr schmerzhaft", sagte er: "Es tut weh, aber ich denke, es ist ok. (...) Es war ärgerlich, dass ich die letzten fünf Minuten des Spiels verpasst habe. Aber so ist Fußball, wir haben viele Spiele in der nächsten Zeit."

Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen klang ebenfalls zuversichtlich. "Die Ärzte meinten, dass es wahrscheilich nichts Ernstes ist." Die erste Vermutung bestätigte sich am Sonntag.

Es handele sich lediglich um "einen schmerzhaften Schlag auf das Sprunggelenk", teilte der Rekordmeister mit. "Untersuchungen durch die medizinische Abteilung des FC Bayern am Sonntag ergaben eine positive Entwicklung. Kane wird weiter intensiv behandelt."

Trainer Vincent Kompany hofft daher mit Blick auf das Champions-League-Spiel am Mittwoch bei Aston Villa (ab 21 Uhr im Liveticker), mit Kane rechnen zu können. Auch der Torjäger zeigte sich zuversichtlich: "Ich denke ich kann spielen. Wir werden es noch checken, aber für den Moment fühlt es nicht zu schlimm an. Wir werden es über die kommenden Tage beurteilen."

Ein längerfristiger Kane-Ausfall ist also vom Tisch.