Das wurde allein dadurch deutlich, wie laut Spieler und Funktionäre des Rekordmeisters jegliche Kritik an der offensiven, aber möglicherweise auch zu offenen Spielweise zurückwiesen.

Tatsächlich hatten die sieglosen Begegnungen vor der Länderspielpause gegen Leverkusen, Aston Villa und Frankfurt den Zweifel zurückgebracht an die Säbener Straße.

Das Wichtigste in Kürze

Daher hatte so mancher Kritiker befürchtet, der Vize-Meister aus Stuttgart könnte den Münchnern mit seinem schnellen Umschaltspiel den nächsten Tiefschlag zufügen.

FC Bayern: Was für und was gegen Kompany spricht

Es lag vor allem daran, dass die Bayern den am Ende komplett einbrechenden Gästen ungeachtet der jüngsten Negativerlebnisse ihr Spiel aufdrückten und bei konsequenter Chancenverwertung ein Schützenfest hätten feiern können.

FC Bayern: Klares Statement an die Liga

Ein klares Statement an die Liga, dass der FCB wieder obenauf ist und sich auch durch Rückschläge nicht mehr so schnell aus dem Konzept bringen lässt wie in der jüngeren Vergangenheit.

Und ein ganz wichtiges Signal, um nach außen und innen erstmal für Ruhe zu sorgen.

Denn eine weitere sieglose Partie hätte sicherlich zu hörbarem Unmut über Kompanys neuen Stil geführt.

Dank des überzeugenden Auftritts aber hat der noch relativ unerfahrene Chefcoach die Skeptiker erstmal verstummen lassen, so dass sein Team wesentlich selbstbewusster in die nächste schwere Aufgabe am Mittwoch beim FC Barcelona gehen wird.