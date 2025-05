+++ Update, 26. Mai, 19:38 Uhr: Liverpool will Ablöse für Wirtz drücken +++

Gefühlt alle paar Stunden gibt es neue Wasserstandsmeldungen um die Zukunft des 22-Jährigen. ran fasst die aktuellen Entwicklungen in der Causa Wirtz im News-Ticker zusammen.

Bleibt der DFB-Star über den Sommer hinaus bei Bayer Leverkusen ? Davon geht ein Jahr nach dem Double-Gewinn kaum noch jemand aus. Sein Vertrag endet 2027 und zahlreiche Top-Klubs waren an dem deutschen Spielmacher interessiert.

Die Zukunft von Florian Wirtz ist derzeit in aller Munde.

Das Wichtigste in Kürze

+++ Update, 28. Mai, 9:48 Uhr: Darum sagte Wirtz Bayern ab +++

Die Absage von Florian Wirtz sorgte an der Säbener Straße für einen Schock-Zustand. Die "Sport Bild" will nun in Erfahrung gebracht haben, warum sich der Offensivkünstler für den Schritt nach Liverpool entschieden hat.

Demnach basiert die Entscheidung des Wirtz-Lagers auf mehreren Punkten. Zum einen habe sich der FC Liverpool - vor allem Fußball-Boss Michael Edwards - seit Jahren um den deutschen Nationalspieler bemüht. Bereits in der Jugend beim 1. FC Köln beobachtete der englische Meister das damalige Talent. Dieser Kontakt soll dem Bericht zufolge nie abgerissen sein.

Ein weiterer Punkt, der Wirtz zu der Wahl pro Liverpool bewegt haben soll, sei demnach das Aufeinandertreffen in dieser Saison. Im November empfingen die Reds Bayer Leverkusen in der Königsklasse und überrollten den Werksklub mit 4:0. Das Auftreten der Mannschaft von Arne Slot soll Wirtz dabei sehr imponiert haben.

So auch die hochmodernen Nachwuchsplätze, auf denen Bayer damals trainierte. Bedingungen, die bei Wirtz nachhaltigen Eindruck hinterließen.

Zudem berichtet das Boulevard-Blatt, dass der 22-Jährige eine neue Herausforderung sucht und es ihn dabei auch raus aus der Komfortzone - in ein anderes Land - zieht.