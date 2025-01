Vermutlich auch mangels hochkarätiger Interessenten und seines gut dotierten Gehalts von geschätzt rund 13 Millionen Euro pro Jahr plus im Idealfall bis zu vier Millionen an Bonuszahlungen.

Dafür sprachen Andere in höchsten Tönen vom im Sommer eigentlich schon aussortierten Goretzka.

Nach Leon Goretzkas Gala-Vorstellung gegen Wolfsburg stellt sich die Frage, ob der FC Bayern auf so einen Musterprofi verzichten kann und will.

Das Wichtigste in Kürze

Leon Goretzka bis November nur Zuschauer

Bis November spielte Goretzka bei Kompany praktisch keine Rolle. In den ersten neun Bundesligaspielen kam er gerade mal auf 58 Einsatzminuten, in der Champions League in den ersten vier Partien waren es nur 43 Minuten.

Erst nach den Verletzungen von Aleksandar Pavlovic und Joao Palhinha erhielt der ehemalige Schalker doch noch seine Chance - und die nutzte er, stand in acht der letzten elf Pflichtspiele in der Startelf.

"Er ist relativ flexibel und hat uns geholfen, als Aleks und Joao verletzt waren", lobte Sportvorstand Max Eberl. "Es ist vorbildlich, wie er im Training und auf dem Platz seine Leistung bringt."

Schon in den harten Wochen davor ohne echte Perspektive hatte Goretzka Trainer, Verantwortliche und Mitspieler mit seinem Engagement, seiner Einstellung und seinem Verzicht auf öffentliche Beschwerden überzeugt.