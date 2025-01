BVB-Krise: Lothar Matthäus nimmt Nuri Sahin in Schutz

TV-Experte Lothar Matthäus äußerte sich nach der nächsten BVB-Blamage schützend zu Nuri Sahin. Der viel kritisierte Dortmund-Trainer kann sich auf die Rückendeckung des ehemaligen Bayern-Profis verlassen.

Deutschlands Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat den bei Borussia Dortmund unter Druck geratenen Trainer Nuri Sahin trotz der sportlichen Krise in Schutz genommen.

"Man kann ihm ganz sicher das eine oder andere vorwerfen", aber man habe "von Anfang an" von Sahins Alter (36) gewusst, sagte Matthäus im "RTL/ntv"-Interview. Sahin bringe eben noch nicht die Erfahrung wie andere Trainer mit, da passierten "natürlich Fehler".

Hinzu kämen "dann auch noch die Ausfälle von vielen wichtigen Spielern zur Zeit", so Matthäus, für den Sahin dennoch "unter Beobachtung" steht: "Die Mannschaft ist ja gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber man sieht, wenn vier, fünf Spieler fehlen, dann fehlt was in der Breite und vor allem in der Defensive." Auch an Führungsspielern mangele es derzeit.