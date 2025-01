Der FC Bayern geht mit vier Punkten Vorsprung in der Bundesliga und großen Ambitionen in der Champions League ins Jahr 2025. Vincent Kompany kann in der Rückrunde auf sieben bis acht gesetzte Spieler bauen, während die verbliebenen Plätze heiß umkämpft sind. Die Bundesliga-Spielzeit 2024/25 nimmt nach der kurzen Winterpause wieder Fahrt auf. Zum Auftakt steht am Freitagabend das Kracher-Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen (19:50 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn) an, ehe am Samstag die Bayern bei Angstgegner Gladbach ins Geschehen eingreifen. Angesichts einiger verletzungs- oder krankheitsbedingter Ausfälle wie jene von Jamal Musiala, Josip Stanisic, Sacha Boey oder Joao Palhinha hat Vincent Kompany gegen die Fohlen nicht so viele Optionen. Dies könnte sich aber schon in nur wenigen Wochen ändern, wenn die Bayern im Idealfall wieder komplett sind. Auf den Coach warten dann jedoch auch einige ganz brenzlige Entscheidungen. Zwar sind mit Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Musiala und Harry Kane sieben Spieler so ziemlich gesetzt, jedoch deutet sich auf vier Positionen ein erbitterter Kampf um die Plätze an. Offen sind, Stand jetzt, die Position hinten rechts, die Mittelfeldposition neben Kimmich und die beiden Außenbahnen. ran wirft einen genaueren Blick auf die Positionskämpfe, die schon im vollen Gange sind und in den nächsten Wochen an Brisanz gewinnen könnten. BVB vs. Leverkusen - Freitag 19:50 Uhr live in SAT.1 und im Stream auf ran.de sowie auf Joyn

Vier Kandidaten für die Rechtsverteidiger-Position In der Hinrunde war die Konstellation meist ziemlich einfach. Vincent Kompany hatte rechts hinten die Wahl zwischen Konrad Laimer und Raphael Guerreiro. Während er zunächst häufig auf die fußballerische Klasse des Portugiesen setzte, lief Laimer diesem im Spätherbst den Rang ab. Der Österreicher profitierte im Duell insbesondere von seiner deutlich stärkeren Athletik und Ausdauer. Nach überzeugenden Leistungen in den letzten Spielen 2024 nimmt Laimer im Positionskampf die Pole-Position ein. Mittelfristig muss sich der Ex-Leipziger aber nicht nur gegen Guerreiro behaupten, sondern auch gegen Boey und Stanisic. Boey ist ähnlich wie Laimer ein athletischer Spielertyp, der prinzipiell auch hervorragend zum Kompany-Fußball passt. Die ganz große Frage ist jedoch, ob der Franzose, der nach seiner Bänderverletzung gerade erst ins Training eingestiegen ist, mal langfristig fit bleibt.

Der in der Hinrunde verletzte Stanisic soll nach seiner kürzlich erlittenen Zerrung in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und könnte schon bald zur Alternative werden. Stanisic besitzt nicht ganz die Athletik wie Boey und Laimer, kann jedoch auf sein gutes Stellungsspiel vertrauen. Zudem besticht er als verlässlicher Allrounder und macht in der Regel weniger Fehler als seine Konkurrenten. Sollte Stanisic an seine Leistungen bei Bayer 04 Leverkusen herankommen, hat er gute Karten auf den Stammplatz. Grundsätzlich ist es aber schwierig, eine klare Prognose zu treffen. Boey konnte sein Potenzial aufgrund der Verletzungen noch nicht so richtig zeigen, während Stanisic unter Kompany praktisch noch gar nicht gespielt hat. Fürs Erste ist Laimer die Nummer eins, jedoch könnte ihm insbesondere Stanisic in näherer Zukunft den Platz streitig machen. FC Bayern vs. Hoffenheim - Mittwoch 19:45 Uhr live in SAT.1 und im Stream auf ran.de sowie auf Joyn

Wer wird der Nebenmann von Joshua Kimmich im Mittelfeld? In der Hinrunde überraschte Vincent Kompany damit, dass er Youngster Aleksandar Pavlovic regelmäßig an der Seite von Kimmich aufbot. Viele hätten damit gerechnet, dass Neuzugang Palhinha frühzeitig den Sprung in die erste Elf schafft. Pavlovic blieb jedoch bis zu seinem Schlüsselbeinbruch gesetzt, ehe Palhinha seine Chance bekam. Der Portugiese verletzte sich aber nur wenige Wochen später, weshalb plötzlich auch Leon Goretzka wieder gefragt war. Nun spricht von der Ausgangslage her wieder einiges für Pavlovic. Das Mittelfeld-Juwel ist fit und genießt das Vertrauen von Kompany. Durch seine Spielstärke und Intelligenz macht Pavlovic das Spiel mit Ball der Bayern definitiv effizienter. Der 21-Jährige versteht es auch, mit schnellen, vertikalen Pässen Tempo ins Spiel zu bringen. Dies hebt ihn gewissermaßen von Goretzka ab, der im Spielaufbau oft eher unscheinbar wirkt. Trotz seiner athletischen Vorteile hat Goretzka im Konkurrenzkampf mit Pavlovic eigentlich keine Chance. Palhinha hat diesbezüglich die besseren Aussichten, jedoch ist der Sechser nach seinem Muskelbündelriss noch nicht fit und wohl erst im Februar wieder eine konkrete Option. Palhinha ist defensiv eine Macht und überzeugt mit seinen Grätschen, seiner Zweikampfhärte und seinem Stellungsspiel. In der Hinrunde hat sich aber auch gezeigt, dass die Bayern offensiv wesentlich gefährlicher sind, wenn Pavlovic anstelle von Palhinha spielt. Angesichts der offensiven Spielidee von Kompany, ist davon auszugehen, dass Pavlovic die Nase vorne behält. Dies schließt aber nicht aus, dass in den Big Matches nicht auch mal die Defensivstärke von Palhinha gefragt sein könnte. Guerreiro und Laimer könnten angesichts der zeitnahen Rückkehr von Stanisic und Boey auch wieder zu Optionen im Mittelfeld werden, bleiben dabei jedoch in der Außenseiter-Rolle.

