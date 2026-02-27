Der Verteidiger zieht sich eine Muskelverletzung zu und könnte auch im Achtelfinale der Champions League fehlen.

Rekordmeister Bayern München muss vorerst auf Verteidiger Hiroki Ito verzichten.

Wie Sportdirektor Christoph Freund am Rande der Auslosung für das Champions-League-Achtelfinale gegenüber "Sky" bestätigte, zog sich der Japaner einen Muskelfaserriss zu und wird wohl "zwei, drei Wochen" ausfallen.

Ito, der sich nach zwei schweren Fußverletzungen im November zurückgemeldet hatte, könnte den Bayern damit womöglich auch in den Achtelfinal-Partien in der Champions League gegen Atalanta Bergamo (10./11. und 18./19. März) fehlen.

Am Samstag (18.30 Uhr im Liveticker auf ran.de) steht für die Bayern zudem das Liga-Spitzenspiel bei Borussia Dortmund auf dem Programm.

Ito ist nach Alphonso Davies bereits der zweite Linksverteidiger, auf den die Bayern aktuell verzichten müssen. Davies hatte sich am vergangenen Wochenende gegen Eintracht Frankfurt ebenfalls einen Muskelfaserriss zugezogen.