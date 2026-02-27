Aus in der Champions League, Aus im DFB-Pokal - im Spitzenspiel gegen den FC Bayern steht Borussia Dortmund unter Druck. Die BVB-Legende Dede spricht im ran-Interview über das Duell mit dem Rekordmeister, Trainer Niko Kovac und die bittere Niederlage in Bergamo.

Von Philipp Kessler

Bei Borussia Dortmund brennt der Baum.

Nach dem Aus im DFB-Pokal ist für den BVB auch in der Champions League Schluss. Am Mittwoch verlor die Mannschaft von Trainer Niko Kovac in den Playoffs zum Achtelfinale mit 1:4 in Bergamo, das Hinspiel gewann Dortmund noch souverän mit 2:0.

Auch in der Bundesliga droht ein weiteres titelloses Jahr. Um noch eine realistische Chance auf die Schale zu haben, braucht es am Samstag im Heimspiel gegen den FC Bayern (18.30 Uhr im Liveticker auf ran.de) einen Sieg.

Ansonsten beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer aus München bereits elf Punkte.

Im Interview mit ran spricht BVB-Legende Dede, der 2002 und 2011 mit Dortmund Meister wurde, über die bisherige Saison der Kovac-Elf und das bevorstehende Spitzenspiel gegen den FC Bayern.

ran: Dede, Borussia Dortmund hat am Mittwoch das Rückspiel in den Playoffs der Champions League gegen Atalanta Bergamo mit 1:4 verloren. Hat Sie das Aus überrascht?

Dede: Ich war nicht überrascht von Atalanta. Das ist eine gute italienische Mannschaft, die defensiv sicher steht. Das 2:0 von Borussia aus dem Hinspiel hat mir natürlich Hoffnung auf ein Weiterkommen gemacht. Wir wussten, dass Bergamo alles geben würde. Aber Atalanta hat auch viel Glück gehabt – bei allem Respekt.

ran: Wie meinen Sie das?

Dede: Der BVB hatte mehr klar Torchancen. Individuelle Fehler haben zu den Gegentoren geführt. Das wird auf diesem Niveau natürlich bestraft. Gegen Bergamo war das Glück nicht auf unserer Seite. Für mich lag das Aus mehr an Pech als an schlechter Leistung.

ran: Wie sehen Sie die Entwicklung unter Trainer Niko Kovac?

Dede: Er und sein Bruder haben Stabilität in die Mannschaft gebracht. Diese Inkonstanz war für mich das größte Problem der Borussia in den vergangenen Jahren.

ran: In der Kritik steht seine unspektakuläre Spielweise.

Dede: Mein Gott, dann haben wir halt mal scheiße gespielt. Aber wir haben gewonnen. Vor zwei, drei Jahren haben wir scheiße gespielt und verloren. Wir haben früher oft gegen vermeintlich kleinere Gegner Punkte liegengelassen. Das ist uns in der Bundesliga unter Kovac schon länger nicht mehr passiert. Das ist der Unterschied. Ich würde nicht sagen, dass wir super schönen Fußball spielen. Zu meiner Zeit hat der Trainer die Taktik gemacht, auf dem Platz mussten wir aber selbst spielen. Wir haben vieles als Mannschaft geregelt.