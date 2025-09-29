Anzeige

Anzeige

FC Bayern München: Die jüngsten Debütanten des Klubs - Wisdom Mike neu auf Platz 2 1 / 16 © Getty Images/imago Wisdom Mike auf Platz 2: Die jüngsten Bayern-Debütanten

Beim 4:0-Sieg des FC Bayern am 26. September 2025 gegen Werder Bremen hat Wisdom Mike (Mi.) sein Pflichtspiel-Debüt für den Rekordmeister gefeiert. Damit ist der 17-Jährige nun einer der jüngsten Spieler in der Historie des Rekordmeisters. ran zeigt die Top 15 der jüngsten Debütanten. (Stand: 27. September 2025/Quelle: transfermarkt.de/Anmerkung: Berücksichtigt sind nur Spieler, die seit Einführung der Bundesliga debütierten) © 2018 Getty Images Platz 15: Franck Evina

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, neun Monate, 23 Tage

Begegnung: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 4:1 (28. April 2018, Bundesliga) © Bongarts Platz 14: Berkant Göktan

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, neun Monate, 18 Tage

Begegnung: FC Bayern München - Manchester United 2:2 (30. September 1998, Champions League) © 2014 Getty Images Platz 13: Gianluca Gaudino

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, neun Monate, zwei Tage

Begegnung: Borussia Dortmund - FC Bayern München 2:0 (

13. August 2014, DFL-Supercup) © 2007 Getty Images Platz 12: Toni Kroos

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, acht Monate, 22 Tage

Begegnung: FC Bayern München - Energie Cottbus 5:0 (26. September 2007, Bundesliga) © 2013 Getty Images Platz 11: Pierre-Emile Höjbjerg

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, acht Monate, acht Tage

Begegnung: FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 4:0 (13. April 2013, Bundesliga) © 2020 Getty Images Platz 10: Bright Arrey-Mbi

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, acht Monate, fünf Tage

Begegnung: Atletico Madrid - FC Bayern München 1:1 (1. Dezember 2020, Champions League) © imago images/MIS Platz 9: Armindo Sieb

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, sieben Monate, 28 Tage

Begegnung: 1. FC Düren - FC Bayern München 0:3 (15. Oktober 2020, DFB-Pokal) © imago sportfotodienst Platz 8: David Alaba

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, sieben Monate, 17 Tage

Begegnung: FC Bayern München - SpVgg Greuther Fürth 6:2 (10. Februar 2010, DFB-Pokal) © imago/Sammy Minkoff Platz 8: Mats Hummels

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, sieben Monate, 17 Tage

Begegnung: FC Bayern München - FC Schalke 04 4:1 (2. August 2006, Liga-Pokal) © 2020 Getty Images Platz 6: Jamal Musiala

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, drei Monate, 25 Tage

Begegnung: FC Bayern München - SC Freiburg 3:1 (20. Juni 2020, Bundesliga) © 2025 Getty Images Platz 5: Lennart Karl

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, drei Monate, 24 Tage

Begegnung: FC Bayern München - Auckland City FC 10:0 (15. Juni 2025, FIFA Klub-WM) © 2022 Getty Images Platz 4: Mathys Tel

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, drei Monate, 24 Tage

Begegnung: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 1:6 (5. August.2022, Bundesliga) © 2023 Getty Images Platz 3: Arijon Ibrahimovic

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, zwei Monate

Begegnung: FC Bayern München - VfL Bochum 3:0 (11. Februar 2023, Bundesliga) © 2025 Getty Images Platz 2: Wisdom Mike

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, zwei Tage

Begegnung: FC Bayern München - SV Werder Bremen 4:0 (26. September 2025. Bundesliga) © 2022 Getty Images Platz 1: Paul Wanner

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 16 Jahre, 15 Tage

Begegnung: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 1:2 (7. Januar 2022. Bundesliga)

Anzeige

Anzeige

FC Bayern: Dreesen und Diederich mehr gegen- als miteinander Insidern zu Folge arbeiteten beide danach aufgrund ihrer identischen Kernkompetenzen mehr gegen- als miteinander, sodass Diederichs Wechsel zur Deutschen Bank auch keine große Lücke hinterlässt. Neben seiner Rolle als Vorstandsvorsitzender wird Dreesen nun wieder die Finanzen übernehmen, was er bereits von 2013 an elf Jahre lang erfolgreich getan hat.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bayern: Kompetenzlücke ohne Jung und Wacker Was den Bayern dagegen seit den nur teilweise einvernehmlichen Trennungen von den beiden Ex-Vorständen Jörg Wacker 2021 und Andreas Jung 2024 fehlte, waren Fachleute an oberster Stelle für deren frühere Aufgabengebiete Internationales, Marketing und Sponsoring. Mit der Arbeit des dafür nominell verantwortlichen Diederich in diesen Bereichen soll man nicht zufrieden gewesen sein, ist zu hören. Ein Hauptgrund, warum man nun keinen Finanzvorstand berief, sondern den Marketingfachmann und studierten Sportökonom Kasper. Denn der 43-Jährige kennt den internationalen Markt bestens, schließlich war er bis zu seinem Wechsel nach Stuttgart sechs Jahre lang in diesem Segment für den FC Bayern in Singapur und China tätig, zuletzt als "President Asia".

Fußball: Das sind die 15 wertvollsten Mannschaften der Welt 1 / 16 © IMAGO/Icon Sportswire Das sind die wertvollsten Mannschaften der Welt

Immer mehr Geld ist im Fußball im Umlauf, die Ablösesummen und Marktwerte der Spieler und der gesamten Kader steigen kontinuierlich. ran präsentiert euch die höchsten Kaderwerte weltweit, inklusive des jeweils wertvollsten Spielers pro Team. Vertreten sind acht englische, drei spanische, zwei italienische, eine französische und eine deutsche Mannschaft. (Stand: 28.09.2025/Quelle: transfermarkt.de) © IMAGO/NurPhoto 15. Nottingham Forest

Kadermarktwert: 566 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Murillo, 23 Jahre, Innenverteidigung, 55 Millionen Euro Marktwert (rechts im Bild) © IMAGO/BSR Agency 14. Juventus Turin

Kadermarktwert: 582,7 Millionen Euro

Wertvollste Spiele: Lois Openda, 25 Jahre, Sturm, 50 Millionen Euro Marktwert (Bild: vordere Reihe, 1. von rechts);

Bremer, 28 Jahre, Innenverteidigung, 50 Millionen Euro Marktwert (Bild: hintere Reihe, 1. von links);

Kenan Yildiz, 20 Jahre, Linksaußen, 50 Millionen Euro Marktwert (Bild: vordere Reihe, 2. von rechts) © IMAGO/Le Pictorium 13. Atletico Madrid

Kadermarktwert: 627,8 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Julian Alvarez, 25 Jahre, Sturm, 100 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 19) © IMAGO/NurPhoto 12. Newcastle United

Kadermarktwert: 659,05 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Bruno Guimaraes, 27 Jahre, Defensives Mittelfeld, 80 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 39) © IMAGO/Marco Canoniero 11. Inter Mailand

Kadermarktwert: 707,8 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Lautaro Martinez, 28 Jahre, Sturm, 95 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 10) © IMAGO/Shutterstock 10. Manchester United

Kadermarktwert: 723,2 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Benjamin Sesko, 22 Jahre, Sturm, 70 Millionen Euro Marktwert (Bild: 2. von rechts) © IMAGO/Action Plus 9. Tottenham Hotspur

Kadermarktwert: 891,1 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Xavi Simons, 22 Jahre, Offensives Mittelfeld, 70 Millionen Euro Marktwert (Bild: in der Mitte) © IMAGO/Imagn Images 8. FC Bayern München

Kadermarktwert: 905,15 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Jamal Musiala, 22 Jahre, Offensives Mittelfeld, 140 Millionen Euro Marktwert (Bild: in der Mitte) © IMAGO/Nicolo Campo 7. Paris Saint-Germain

Kadermarktwert: 1,07 Milliarden Euro

Wertvollste Spieler: Ousmane Dembele, 28 Jahre, Sturm, 90 Millionen Euro Marktwert (Bild: 1. von links);

Khvicha Kvaratskhelia, 24 Jahre, Linksaußen, 90 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 7);

Desire Doue, 20 Jahre, Rechtsaußen, 90 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 14) © IMAGO/Eibner 6. FC Chelsea

Kadermarktwert: 1,08 Milliarden Euro

Wertvollster Spieler: Cole Palmer, 23 Jahre, Offensives Mittelfeld, 120 Millionen Euro Marktwert (Bild: 1. von rechts) © IMAGO/ZUMA Press Wire 5. FC Barcelona

Kadermarktwert: 1,11 Milliarden Euro

Wertvollster Spieler: Lamine Yamal, 18 Jahre, Rechtsaußen, 200 Millionen Euro Marktwert (Bild: 4. von rechts) © IMAGO/Sports Press Photo 4. FC Liverpool

Kadermarktwert: 1,12 Milliarden Euro

Wertvollster Spieler: Florian Wirtz, 22 Jahre, Offensives Mittelfeld, 140 Millionen Euro Marktwert (Bild: in der Mitte) © IMAGO/Action Plus 3. Manchester City

Kadermarktwert: 1,23 Milliarden Euro

Wertvollster Spieler: Erling Haaland, 25 Jahre, Sturm, 180 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 9) © IMAGO/News Images 2. FC Arsenal

Kadermarktwert: 1,33 Milliarden Euro

Wertvollster Spieler: Bukayo Saka, 24 Jahre, Rechtsaußen, 150 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 7) © IMAGO/Pressinphoto 1. Real Madrid

Kadermarktwert: 1,4 Milliarden Euro

Wertvollste Spieler: Kylian Mbappe, 26 Jahre, Sturm, 180 Millionen Euro Marktwert (Bild: links);

Jude Bellingham, 22 Jahre, Offensives Mittelfeld, 180 Millionen Euro Marktwert (Bild: rechts)

Anzeige

Kasper beim VfB Stuttgart: Rekorde und "Weltmarkenbündnis" Danach führte er ab Januar 2022 als Vorstand den "damals stark angeschlagenen VfB Stuttgart zurück in die Erfolgspur", wie er selbst in der Pressemitteilung betonte. Tatsächlich hält das Eigenlob dem Faktencheck stand. Die von Kasper verantwortete Neuausrichtung führte unter anderem zu deutlichen Steigerungen der Sponsoring- und Merchandisingeinnahmen und zum sogenannten "Weltmarkenbündis" von Porsche und Mercedes-Benz als VfB-Anteilseigner. Entsprechend groß war Kaspers Anteil am Rekordumsatz von fast 300 Millionen Euro und Rekordgewinn von 15,4 Millionen Euro im Kalenderjahr 2024, sportlich ist der einstige Abstiegskandidat ohnehin wieder in der Spur.

Anzeige

"Der Beste in Deutschland, wenn nicht in Europa" "Er ist der Beste, den es in dieser Position in Deutschland gibt, wenn nicht in Europa", schwärmt ein langjähriger Wegbegleiter aus Bayern-Zeiten. Kasper sei ein Leader und Motivator. Ein anderer nennt ihn zumindest "einen guten Griff", weil er sich im Gegensatz zu externen Kandidaten aus der Wirtschaft im Fußball-Business zu Hause sowie hervorragend vernetzt sei und sich beim FC Bayern aufgrund seiner sechsjährigen Tätigkeit hervorragend auskenne.

Anzeige

FC Bayern - Vincent Kompany mit Ansage: "Die sollen alles lösen"

Anzeige