Neues mitglied im FCB-Vorstand
FC Bayern holt Rouven Kasper aus Stuttgart: FCB beendet die Unwucht in der Führung
- Veröffentlicht: 29.09.2025
- 15:26 Uhr
- Martin Volkmar
Mit der Berufung von Rouven Kasper schließt der FC Bayern eine Kompetenzlücke im Vorstand und holt einen anerkannten Experten. Wer ist der neue Mann?
Von Martin Volkmar
Es zog sich ein wenig, auch wenn die Einigung zwischen den Aufsichtsratsbossen des VfB Stuttgart und Bayern München über eine vorzeitige Freigabe von Rouven Kasper am Ende doch schnell über die Bühne ging.
Schon Anfang August, nach der Bekanntgabe der Trennung von Vorstandsmitglied Michael Diederich zum 30. September, hatte ran erfahren, dass Kasper der Wunschkandidat auf die Nachfolge war.
Der FCB beendet damit die Unwucht in der Führung nach dem Rauswurf von Oliver Kahn im Sommer 2023. Damals hatte man den vormaligen Finanzvorstand Jan-Christian Dreesen, der eigentlich an die DFL-Spitze wechseln wollte, auch mangels sofort verfügbarer Alternativen zum neuen CEO gekürt.
So saßen seitdem zwei Finanzexperten und gelernte Banker im Vorstand, denn Diederich war bereits als Nachfolger verpflichtet worden – und hätte den Posten wohl niemals angetreten, wenn er von Dreesens Verbleib gewusst hätte.
FC Bayern: Dreesen und Diederich mehr gegen- als miteinander
Insidern zu Folge arbeiteten beide danach aufgrund ihrer identischen Kernkompetenzen mehr gegen- als miteinander, sodass Diederichs Wechsel zur Deutschen Bank auch keine große Lücke hinterlässt.
Neben seiner Rolle als Vorstandsvorsitzender wird Dreesen nun wieder die Finanzen übernehmen, was er bereits von 2013 an elf Jahre lang erfolgreich getan hat.
Bayern: Kompetenzlücke ohne Jung und Wacker
Was den Bayern dagegen seit den nur teilweise einvernehmlichen Trennungen von den beiden Ex-Vorständen Jörg Wacker 2021 und Andreas Jung 2024 fehlte, waren Fachleute an oberster Stelle für deren frühere Aufgabengebiete Internationales, Marketing und Sponsoring.
Mit der Arbeit des dafür nominell verantwortlichen Diederich in diesen Bereichen soll man nicht zufrieden gewesen sein, ist zu hören. Ein Hauptgrund, warum man nun keinen Finanzvorstand berief, sondern den Marketingfachmann und studierten Sportökonom Kasper.
Denn der 43-Jährige kennt den internationalen Markt bestens, schließlich war er bis zu seinem Wechsel nach Stuttgart sechs Jahre lang in diesem Segment für den FC Bayern in Singapur und China tätig, zuletzt als "President Asia".
Kasper beim VfB Stuttgart: Rekorde und "Weltmarkenbündnis"
Danach führte er ab Januar 2022 als Vorstand den "damals stark angeschlagenen VfB Stuttgart zurück in die Erfolgspur", wie er selbst in der Pressemitteilung betonte.
Tatsächlich hält das Eigenlob dem Faktencheck stand. Die von Kasper verantwortete Neuausrichtung führte unter anderem zu deutlichen Steigerungen der Sponsoring- und Merchandisingeinnahmen und zum sogenannten "Weltmarkenbündis" von Porsche und Mercedes-Benz als VfB-Anteilseigner.
Entsprechend groß war Kaspers Anteil am Rekordumsatz von fast 300 Millionen Euro und Rekordgewinn von 15,4 Millionen Euro im Kalenderjahr 2024, sportlich ist der einstige Abstiegskandidat ohnehin wieder in der Spur.
"Der Beste in Deutschland, wenn nicht in Europa"
"Er ist der Beste, den es in dieser Position in Deutschland gibt, wenn nicht in Europa", schwärmt ein langjähriger Wegbegleiter aus Bayern-Zeiten. Kasper sei ein Leader und Motivator.
Ein anderer nennt ihn zumindest "einen guten Griff", weil er sich im Gegensatz zu externen Kandidaten aus der Wirtschaft im Fußball-Business zu Hause sowie hervorragend vernetzt sei und sich beim FC Bayern aufgrund seiner sechsjährigen Tätigkeit hervorragend auskenne.
FC Bayern - Vincent Kompany mit Ansage: "Die sollen alles lösen"
Hoeneß und Rummenigge mit hoher Meinung von Kasper
Daher sollen die beiden neben Präsident Herbert Hainer nach wie vor mächtigsten Aufsichtsräte und Ex-Bosse Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge schon lange eine hohe Meinung von Kasper haben, den sie Ende 2021 nur ungern nach Stuttgart ziehen ließen.
Damals war für Kasper aber keine Position in der obersten Führung frei, zumal er sich nicht besonders gut mit Oliver Kahn verstanden haben soll.
Beide Probleme sind nun beseitigt, ebenso wie die unrunde Zusammensetzung des Bayern-Vorstands mit zwei Finanzern, aber ohne Marketingfachmann.