Champions League: FC Paphos im Portrait - das steckt hinter dem Gegner des FC Bayern aus Zypern

1. Ein junger Verein mit russischen Investoren In Zypern denkt man zuerst an Nikosia oder Limassol, wenn es um Fußball geht. Paphos dagegen war lange der hübsche Postkartenort mit Sonne, Strand und antiken Ruinen – aber sicher kein Fußball-Mekka. Der Klub in der 35.000-Einwohner-Stadt existiert auch erst seit 2014, gegründet aus der Fusion zweier Fahrstuhlteams. Richtig Fahrt nahm das Projekt 2017 auf, als zwei russische Investoren einstiegen: Sergej Lomakin, reich geworden mit einer Discount-Kette, und Roman Dubov, Geschäftsmann mit britischem Pass und Immobilienhintergrund. Seitdem hat Paphos Geld, Visionen – und einen Plan. Letzte Saison dann der historische Coup: Zum ersten Mal gewann der junge Klub die Meisterschaft in der Cyprus League.

2. Für Paphos kam David Luiz aus Brasilien zurück 25,4 Millionen Euro ist der FC Paphos laut "transfermarkt.de" wert – so viel wie Konrad Laimer oder Hiroki Ito. Doch unter den Spielern befindet sich ein Superstar: Seit Sommer schnürt die brasilianische Abwehr-Ikone David Luiz ihre Fußballschuhe für den Inselklub. Mit 38 Jahren kehrte Luiz extra aus seiner Heimat nach Europa zurück – unterschrieb für zwei Jahre. Der Champions-League-Sieger von 2012 soll nicht nur die Abwehr stabilisieren, sondern mit seiner Strahlkraft auch neue Spieler anlocken. In den letzten Jahren war der Star allerdings der Trainer. Der Spanier Juan Carlos Carcedo sitzt seit drei Jahren fest im Sattel. Auf Zypern fast ein Wunder, wie Kapitän David Goldar im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" verriet: "Die zyprische Liga ist sehr explosiv, die Trainer fliegen hier, als gäb's kein Morgen." Was Carcedo auszeichnet? "Eine große Arbeitsethik und Fußballkenntnisse auf höchstem Niveau. Und dann ist es so, dass er wirklich nerven kann. Aber richtig nerven. Im positiven Sinne. Er insistiert, ist methodisch und immer im Spiel. Der schaltet keine einzige Minute ab."

3. Der Weg in die Champions League Dass Paphos überhaupt in der Ligaphase steht, ist eine kleine Sensation. Mit der nationalen Meisterschaft löste man zunächst das Ticket für die Champions-League-Qualifikation. Dort lief es wie am Schnürchen: Erst Maccabi Tel Aviv eliminiert, dann Dynamo Kiew kaltgestellt und in den Playoffs schließlich Roter Stern Belgrad bezwungen. Alles keine Laufkundschaft. Die Feuertaufe in der Gruppenphase gegen Olympiakos Piräus bestand Paphos auch. In einer reinen Abwehrschlacht gegen den griechischen Rekordmeister ermauerte und erkämpfte sich der Außenseiter in Unterzahl ein 0:0, das sich anfühlte wie ein Sieg.

